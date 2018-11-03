به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هشت کشور عربی امروز شنبه رزمایش نظامی مشترکی را در مصر برگزار می کنند.

بر اساس این گزارش، این رزمایش گسترده زمینی، هوایی و دریایی تحت عنوان «سپر عربی ۱» برگزار خواهد شد.

منابع رسانه ای اعلام کردند که این بزرگترین رزمایش نظامی عربی است که با مشارکت هشت کشور برگزار می شود.

علاوه بر مصر که خود میزبان برگزاری این رزمایش است، کشورهای عربستان، امارات، کویت، بحرین و اردن نیز در این رزمایش حضور دارند. این در حالی است که اردن و مغرب نیز تنها به عنوان ناظر در این رزمایش شرکت می کنند.

پیشتر مصر رزمایش های جداگانه ای را با عربستان، امارات، بحرین، کویت و اردن داشته و این اولین باری است که تمامی این کشورها با مشارکت یکدیگر اقدام به برگزاری رزمایش مشترک می کنند.

ارتش مصر در بیانیه ای اعلام کرد که هدف از برگزاری این رزمایش گسترش روابط نظامی میان کشورهای عربی برای مقابله با تهدیدات مشترک است.

برخی ناظران سیاسی معتقدند که برگزاری رزمایش سپر عربی ۱ مقدمه ای برای تشکیل ناتوی عربی است.