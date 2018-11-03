به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در مطلبی با اشاره به واکنش سران و مسئولان عالی رتبه جهان عرب به حادثه کشته شدن جمال خاشقجی آورده است: در روزهای اول کشته شدن جمال خاشقجی انگشت اتهام به سوی عربستان نشانه رفت و کشورهای عربی آنچه هدف قرار گرفتن ریاض خواندند را محکوم کردند و بیانیه هایی در همبستگی با آن و تاکید صداقت و تبرئه آن صادر کردند اما پس از اعتراف ریاض باز هم این کشورها از موضع جدید سعودی ها حمایت کردند و برخی دیگر نیز سکوت پیشه کردند.

الجزیره می نویسد: یک رسانه غربی به شکل محرمانه با مسئولان عرب در سراسر منطقه رایزنی کرده است که موضع واقعی بسیاری از کشورهای عربی را آشکار کرده است؛ مواضعی که آنها نمی توانند آنرا علنی کنند. روزنامه فایننشال تایمز انگلیس فاش کرده است که کشورهای عربی امیدوارند که قتل خاشقجی در مهار بلندپروازی های سیاسی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و کاستن از خطراتی که منطقه از جانب وی احساس می کند، موثر باشد.

این رسانه آورده است: دیپلماتها و مسئولان بلندپایه عربی اعلام کردند که کشته شدن خاشقجی ترس زودهنگام آنها درباره محمد بن سلمان را برانگیخته است. یک دیلپمات عرب که خواست از ترس نامش فاش نشود به این روزنامه انگلیسی گفت:« با تایید برخی کشورهای عربی که گرد محمد بن سلمان می چرخند و حب خود را نسبت به وی نشان می دهند، گول نخورید زیرا در حقیقت آنها نگرانند و می ترسند که ادامه این شیوه در اتخاذ اقدامات شتابزده و حساب نشده با زور، منطقه را به سوی وضع بدی سوق دهد.