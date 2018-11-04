به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مقدم فر پیش از ظهر یکشنبه در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان ارومیه با اشاره موج اسلام خواهی در کل دنیا اظهارداشت: امروز پیام ایران اسلامی جهانی شده و پیام انقلاب اسلامی، پیام آرمان‌خواهی و ظلم ستیزی است و ملتی که آرمان ندارد در واقع هیچ ندارد.

وی با بیان اینکه امروز نه تنها در ایران بلکه در منطقه انقلابیون ظهور کرده‌اند افزود: امروز مقاومت و ایستادگی ما برای جهان اسلام به یک الگوی مقاومت تبدیل شده‌است.

مقدم فر در ادامه با اشاره به اینکه امروز جهان اسلام جرات پیدا کرده تا مقابل ظلم ایستادگی کند و این از برکت انقلاب اسلامی است گفت: امروز انقلاب اسلامی یک قدرت بزرگ جهانی است، جنگ برای ما آسیب داشت ولی ما را به یک قدرت امنیتی بزرگ در جهان تبدیل کرد.

مشاور رسانه ای فرمانده کل سپاه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: این الگوی مقاومت است که ما را به جلو خواهد برد و این جنگ اقتصادی امروز هم همانند جنگ دفاع مقدس شکست خواهد خورد.

وی با بیان اینکه امروز در آذربایجان، وحدت ملی و همبستگی بین ترک و کرد، شیعه و سنی زبانزد عالم است اظهارداشت: این انسجام ملی سالهاست برای آمریکا وحشت ایجاد می‌کند و راهپیمایی امروز اوج انسجام و اتحاد ملی است.

مقدم فر با بیان اینکه ۱۳ آبان امسال با تمام سال‌های قبل متفاوت بوده و روز حماسه و فریاد است عنوان کرد: مردم ما بصیر و آگاه بودند که امسال با این اقدام آمریکا، دانستند که باید با رقم زدن ۱۳ آبان متفاوت، آمریکا را مایوس کنند.

مشاور رسانه ای فرمانده کل سپاه جمهوری اسلامی ایران در ادامه با تاکید بر اینکه امسال آمریکا عمدا این روز را هدف قرار داده تا تحریم‌های مجدد به ایران را بازگرداند عنوان کرد: اما شکوه حضور مردم نشان داد این تحریم ها نیز خللی در عزم و اراده ملت ایران ایجاد نمی کند.

وی با بیان اینکه با بروز و ظهور انقلاب اسلامی، مکتب لیبرالیسم به چالش کشیده شد، تصریح: امروز آمریکا متوجه شد که هر روز که با ما مبارزه کرده است، قدرتمندتر شده‌ایم و اکنون هیمنه قدرت آمریکا فروریخته‌است.

مقدم فر، با اشاره به خودکفایی و شکوفایی در عرصه های مختلف دفاعی و امنیتی افزود: اگر این جنگ اقتصادی برای ملت ایران فشار دارد ولی بی شک ایران را به یک قدرت بززگ اقتصادی تبدیل خواهد کرد آن چه که دشمن برای براندازی انقلاب اسلامی استفاده می کند به برکت حضور و مقاومت مردم و نیز رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری به فرصت تبدیل می شود.

وی با بیان اینکه امروز هزینه هایی که در برابر زیاده خواهی های آمریکا پرداخت می کنیم بسیار کمتر از هزینه هایی است که در صورت سازش پرداخت خواهیم کرد، گفت: امروز استکبار با تحمیل جنگ روانی و جنگ رسانه ای به دنبال کاهش قدرت تحلیل مردم است و با خرج کردن میلیاردها دلار هزینه در پی کاهش قدرت تحلیل و جایگزین کردن مسایل فرعی به مسایل اصلی است.

مقدم فر با بیان اینکه ما جریان سازش طلبی را شاهد هستیم که در طول ۴۰ سال حضور داشتند و در پی این هستند که جریان سازش را به مردم تحمیل کرده و مسئله اصلی به تعبیر امام که آمریکا است فراموش شده و کاهش پیدا کند افزود: آنها به دنبال کاهش حضور ایستادگی در برابر ما است تا پیام اشتباهی به نام مشکلات از ایستادگی در مقابل آمریکا حاصل می شود به مردم القا کرده و سازش را به گونه ای پروژه ای به دولت و حاکمیت تزریق کرده و نیاز دولت به آمریکا را نشان دهند که این کاملا اشتباه است.