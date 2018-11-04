حل مشکلات اقتصادی نیازمند روحیه جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در پایان مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در حرم حضرت معصومه(س) طی سخنانی با بیان اینکه آمریکا دشمنی دیرینه با مردم ایران دارد و هیچگاه از جنایات خود دست بر نداشتهاند، گفت: مرور حوادث کودتای ۲۸ مرداد و تلاش آمریکاییها برای تشکیل رژیم پهلوی و کمک به سکوب کردن مبارزان انقلابی هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد.
وی با بیان اینکه تصویب کاپیتولاسیون باعث تحقیر ملت ایران شد، گفت: رهبر کبیر انقلاب شجاعانه برابر این قانون استعماری ایستادند و با افشاگری خود، رژیم شاهنشانی را رسوا کردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه پس پیروزی انقلاب نیز مستکبران آمریکا از هیچ تلاشی برای تضعیف انقلاب و نظام اسلامی دریغ نکردند، گفت: دست جنایتکاران آمریکا در همه حوادثی که علیه امنیت کشور اتفاق افتاد همچون ترور ۱۶ هزار شهید در کشور و حمایت همه جانبه از رژیم بعثی کاملا آشکار است تا به نظام اسلامی ضربه بزنند.
شکست آمریکا در طرح خاورمیانه جدید
وی طراحی خاورمیانه جدید را توطئه دیگری از دشمنان دانست و گفت: آمریکاییها تلاش کردند تا محوریت جمهوری اسلامی ایران در منطقه را کمرنگ کرده و رژیم غاصب اشغالگر قدس را حاکم کنند که این نقشه آنان نیز با مقاومت مردم ایران و بیداری اسلامی که در جهان شکل گرفت به شکست انجامید و به گفته خودشان ۶ هزار میلیارد دلار در منطقه هزینه کردند ولی ایران اسلامی همچنان مقتدر ایستاده است.
حجتالاسلام ذوالنور در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث یمن اشاره کرد و گفت: عربستان سعودی در مقابل مبارزان یمن ناتوان است و راه نفوذی به این کشور ندارد و در مقابل مناطق نفتی و ریاض در تیررس موشکهای یمن قرار دارد.
وی با بیان اینکه عربستان با لشکر کشی به یمن قصد داشت طی چند هفته این کشور را اشغال کند ولی این جنگ سالها طول کشیده و سعودیها امیدی به پیروزی ندارند، ادامه داد: مظلومیت مردم یمن را همه دنیا میبینند و باعث شد دولتمردان آمریکا در برابر افکار عمومی مجبور شوند درخواست توقف این جنگ را بدهند.
نماینده مردم قم در خانه ملت اظهار داشت: جنایتکاران آمریکا وقتی نقشههای قبلی خود را ناکام دیدند داعش را ایجاد کردند و همانهایی که فریاد ضد تروریستی میدادند از این گروهک حمایت کردند و هرگاه زمینه شکست آنان در مقابل نیروهای ارتش عراق و سوریه فراهم میشد راه فراری برای آنان ایجاد کردند.
مردم ایران از آرمانهای انقلاب حمایت کردهاند
وی در ادامه به مقاومت ملت ایران در برابر نقشههای دشمنان اشاره کرد و گفت: مردم همیشه در صحنه ایران همواره و حتی در شرایط بد اقتصادی از آرمانهای انقلاب، امام راحل، اسلام و ولایت حمایت کردند و هر سال بر شکوه مراسم ۱۳ آبان افزوده میشود.
حجت الاسلام ذوالنور با بیان اینکه این حضور گسترده مردم در دفاع از آرمانهای انقلاب وظیفه مسئولان را سنگینتر میکند، گفت: مردم به وظیفه خود عمل کردند و سختیها را تحمل میکنند ولی نمیتوانند از بیعرضگیها، کم کاریها و گاهی خیانت برخی مسئولان چشم پوشی کنند زیرا برای این انقلاب هزینه و شهید دادهاند و از مسئولان توقع خدمت دارند.
وی منشأ بسیاری از مشکلات کشور را بیعرضگی برخی مسئولان و غفلت از اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: تحریمهای آمریکا همیشه علیه این کشور وجود داشته و چیز جدیدی نیست ولی باید تا امروز صادرات نفت و ورود ارز خارجی به کشور متوقف میشد و مردم نباید شاهد بحران اقتصادی باشند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قوای سه گانه باید در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، به مردم گزارش دهند، گفت: اگر مسئولان به درستی به وظایف خود عمل کنند بخش قابل توجهی از مشکلات کشور رفع میشود و نباید کمکاری و بیعرضگی برخی مسئولان را پشت دیوار تحریم پنهان کنیم.
جزو هفت کشور هستهای دنیا هستیم
وی با بیان اینکه ایران اسلامی در سالهای پس از پیروزی انقلاب به موفقیتهای بزرگی دست یافته است که دشمنان در پی توقف آن هستند، گفت: امروز ۱۱ کشور دنیا توان غنیسازی اورانیوم را دارند و هفت کشور دنیا چرخه کامل هستهای را در اختیار دارند که ایران یکی از این هفت کشور است که این موفقیت نتیجه تلاش مسئولان در دورههای مختلف، اراده جوانان و همت دانشمندان کشور است.
حجت الاسلام ذوالنور با اشاره به اینکه جوانان ایرانی در زمینه دانش به موقیتهای بزرگی رسیدهاند، گفت: خبر پرتاب ماهواره ایران تا مدتها در رسانههای خارجی منتشر شد و اینک به پیروزیهای بیشتری در این زمینه همچون از جمله زیردریایی جماران، خودروهای زرهی و جنگی و موشکهای قارهپیما و بالستیک رسیدهایم که همگی در دشمنان ترس ایجاد کرده و جرئت حمله نظامی به کشور ایران را ندارند.
وی وجود روحیه جهادی و بسیجی و اطاعت از فرمان رهبری را علت پیشرفت کشور در عرصهای مختلف دانست و گفت: اگر این روحیه وارد مسائل اقتصادی شود دیگر شاهد نابسامانی های اقتصادی نخواهیم بود و روحیه وادادگی فریب لبخند دشمن خوردن باعث بدبختی کشور خواهد شد.
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