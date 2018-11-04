به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد علی حسین زاده آملی در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان در میدان شهید بهشتی پلدختر با بیان اینکه آمریکا غیرقابل اعتماد، غیر قابل سازش، بد عهد و تروریست پرور است، اظهار داشت: متاسفانه امروز عده ای ضعیف النفس چشم به قدرت آمریکا دوخته اند در صورتی که این شیطان بزرگ یک قدرت رو به افول و پوشالی است که با اوج گرفتن و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، رو به نابودی و زوال است و ملت ایران رو به پیشرفت است.

وی، گفت: تبعید امام راحل به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ در دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ این سه اتفاق مهم این روز را پر اهمیت کرده است.

امام جمعه پلدختر، افزود: ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است که حضور حماسی مردم اهمیت آن را می رساند.

حجت الاسلام حسین زاده آملی، خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان روز در هم ریختن هیمنه سلطه آمریکا، اعلام پایداری ملت ایران در برابر استکبار است و رخدادی مهم را در تاریخ انقلاب اسلامی ایران در اذهان جهان زنده می کند.

وی حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را بیانگر اتحاد و همدلی ملت ایران دانست و افزود: ۱۳ آبان ۵۸ نماد شور و اعتلای مبارزه ضد آمریکایی ملت ایران است که با گذشت ۴۰ سال هنوز تفکر این مردم ولایتمدار مرگ بر آمریکا است.

امام جمعه پلدختر، گفت: آمریکا از رشد انقلابی دانش آموزان ایران بیمناک است و ۱۳ آبان روز جوانان، دانش آموزان و دانشجویان است.

حجت الاسلام حسین زاده آملی، افزود: مقام معظم رهبری می فرمایند مبارزه با استکبار و استکبار ستیزی حرکتی معقول، منطقی و خردمندانه است، شعار «مرگ بر آمریکا»، مرگ بر سیاسیت های استکباری آمریکا است که برای هر ملتی قابل فهم و درک شده و همه دنیا این استکبار ستیزی را از ملت ایران یاد می گیرند.

وی به مشکلات اقتصادی اشاره کرد و افزود: این پیچ تاریخی اقتصادی با حمایت ملت ایران پشت سر گذاشته می شود و سیاست مردم آشتی ناپذیری با آمریکا است.