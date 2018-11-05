باید بیش از کتب درسی به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توجه کنیم

همچنین ۹۵ دانش‌آموز از شهدای انقلاب اسلامی هستند و بیشترین شهدای دانش‌آموز در دوران دفاع مقدس و در جنگ با دشمن به شهادت رسیدند.

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت: اولین و ابتدایی‌ترین وظیفه انسان‌ها این است که قدردان کسانی باشند که امنیت خود را مدیون آنها هستند. و برنامه امروز از این جهت برگزار می شود. همچنین اعضای خانواده آموزش و پرورش باید بیشتر به اشاعه فرهنگ و سیرت شهدا توجه کنند.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: شهدا با فرهنگ غنی تمدن انقلاب اسلامی را ساختند و امروز فرهنگ ایثار و شهادت دو فرهنگی هستند که باید تعریف و تبلیغ می‌شود. در کتاب های درسی از شهدا یاد شده است و نام و فعالیت تعدادی از آنها آمده است. ۲۰۰ هزار شهید در کشور داریم که یک چهارم شهدا متعلق به خانواده آموزش و پرورش است و ما باید بیش از آنچه در کتاب درسی است، به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توجه کنیم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: نباید دلمان را به برنامه و جشنواره گرامیداشت شهدا دلخوش کنیم و اگر گرفتار این موارد شویم، ضرر کردیم.

وی افزود: امسال تلاش کردیم این گرامیداشت در سطح کشور پخش شود، اما یک خطری ما را نگران می کند که اگر این مراسم را در استان‌ها تقسیم کنیم، از عظمت چنین جلسه‌ای کاسته شود.

بطحایی گفت: پیشنهاد می کنم برای سال آینده ضمن تسری این جشنواره به کل کشور، برنامه ملی با شکوه بیشتر برگزار شود و پیام ایثار و شهادت ترویج شود.

همچنین در این مراسم محمدرضا رزاقی مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: سال گذشته اعلام کردیم که سعی می‌کنیم این برنامه در قالب فعالیت فرهنگی اجرا شود و امسال اینگونه برنامه‌ریزی کردیم.



وی ادامه داد: در این زمان به خوانش کتاب ایثار و جوانمردی شهدا نیاز داریم و این فرایند را در طول سال برای دانش‌آموزان خواهیم داشت.



رزاقی اضافه کرد: شهدای دانش‌آموز گوی سبقت را از معلمان‌شان ربودند همه و همه کتاب‌هایی هستند که باید بخوانیم تا راه ایثار و شهادت را ادامه دهیم.