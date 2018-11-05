به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین قسمت برنامه تلویزیونی «شوکران» پس از یک هفته تعطیلی به دلیل همزمانی با ایام سوگواری اربعین حسینی(ع)، فردا (دوشنبه ۱۴ آبان) با حضور حجت‌الاسلام حمید پارسانیا رئیس شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

پارسانیا متولد ١٣٣٧ در مشهد، متفکر و نظریه‌پرداز فلسفه علوم اجتماعی، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از برجسته‌ترین شاگردان آیت‌الله جوادی آملی است.

از تألیفات وی می‌توان «علم و فلسفه»، «حقیقت و دموکراسی»، «سکولاریسم، مبانی معرفتی و سیمای اجتماعی سکولاریسم و معنویت»، «جامعه‌شناسی معرفت و علم»، «پلورالیسم: زمینه‌های عقیدتی و اجتماعی»، «هفت موج اصلاحات: نسبت تئوری و عمل»، «هستی و هبوط» و «عرفان و سیاست» را نام برد.

پارسانیا همچنین تدوین و ویراستاری برخی آثار آیت‌الله جوادی آملی را بر عهده داشته که «معرفت‌شناسی در قرآن»، «تبیین براهین اثبات خدا تعالی شأنه» و «رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه (۲۰ جلد تا کنون)» از جمله آن‌هاست.

این مدرس حوزه و دانشگاه در تألیف کتاب‌های درسی نیز فعال بوده و جامعه‌شناسی (۱) و (۲) و (۳)، سال دهم و یازدهم و دوازدهم دبیرستان و «دین و زندگی (۳)» ویژه سال دوازدهم دبیرستان را به رشته تحریر درآورده است.

وی معتقد است: انقلاب اگر نظام دانایی خود را تولید نکند، شکست می‌خورد. چالش‌هایی که در حال شکل‌گیری است، مسئولان ناگزیر باید تأمل عاقلانه‌ای در رفتار خودشان داشته باشند، وگرنه «نه از تاک نشان مانَد، نه از تاکنشان!»

«شوکران» محصول مشترک حوزه هنری و شبکه چهار سیما به تهیه‌کنندگی علی قربانی است که دوشنبه‌ها حوالی ساعت ٢١ روی آنتن می‌رود و بازپخش آن نیز روزهای سه‌شنبه ١٠ صبح و جمعه ساعت ۱۴ است.

علاقه‌مندان برای تماشای قسمت‌های قبلی برنامه به آرشیو شبکه چهارم سیما یا صفحات شوکران به نشانی @ShokaranTV در فضای مجازی مراجعه کنند.