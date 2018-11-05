«آتی» برای حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم کوتاه «آتی» به کارگردانی مهدی راوش محصول جدید گروه هنری «کات» برای نمایش در بخش مسابقه داستانی سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران آماده شد.

همزمان با پذیرفته شدن این فیلم در بخش مسابقه ملی این رویداد هنری، از تیزر «آتی» رونمایی شد.

علی دلپیشه، وجیهه لاریجانی و سپیده شریفان بازیگران این فیلم هستند. در خلاصه داستان «آتی» آمده است: «سمیه» ۶ ماهی است که برای ادامه تحصیل به تهران آمده و رفتار او با نامزدش، «مصیب» تغییر کرده است.

راوش پیش از این فیلم داستانی «مات» را در همکاری با گروه هنری «کات»، کارگردانی کرده بود که موفق به کسب جوایز متعددی از جشنواره های داخلی و خارجی شد.

عوامل فیلم کوتاه «آتی» عبارتند از تهیه کننده: روح الله راوش، کارگردان: مهدی راوش، نویسندگان: علی دلپیشه، مهدی راوش، تدوین: فاطمه دلپذیر، مدیر تصویربرداری: پویا گندمی، صدابردار: محمد شفیعی، صداگذار: آرش قاسمی، آهنگساز: رضا حکیم، گریم: یاسمن خوبکار، طراح صحنه و لباس: مرتضی راوش، جلوه های ویژه: محمدامین ملک زاده، اصلاح نور و رنگ: سامان مجدوفایی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مجتبی راوش، مدیر تولید: حامد نمازی فرد، مدیر تدارکات: عباس ملک زاده، منشی صحنه: ریحانه افشان، محصول: گروه هنری «کات».

از میان ۹۴۶ فیلم کوتاه داستانی متقاضی این دوره از جشنواره فیلم کوتاه تهران، ۱۰۸ فیلم به بخش مسابقه داستانی راه یافتند. سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از ۱۸ تا ۲۳ آبان ماه ۹۷ در تهران برگزار می شود.