  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۱۸

برنامه‌های رادیو فرهنگ در روزهای آخر ماه صفر

برنامه‌های رادیو فرهنگ در روزهای آخر ماه صفر

به مناسبت فرارسیدن ۲۸ و ۲۹ صفر رادیو فرهنگ با ویژه برنامه های مختلف روی آنتن می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام آخر صفر که مصادف با رحلت حضرت رسول (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا(ع) است ویژه برنامه های مختلف روی آنتن رادیو فرهنگ می رود.

«جلوه حُسن» ویژه برنامه شهادت امام حسن مجتبی (ع) روز ۱۵ آبان ساعت ۱۸:۳۰، سخنرانی مرحوم حجت الاسلام رحمانی با موضوع پیامبر اکرم (ص) ساعت ۲۰:۳۰، ویژه برنامه «شکوه یک صلح» با موضوع صلح امام حسن (ع) ساعت ۲۱:۱۵ روی آنتن می رود.

«عطر لطیف یاس» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ ویژه برنامه رحلت حضرت رسول (ص) و امام حسن (ع) است که ساعت ۹ روز ۱۶ آبان به صورت زنده روی آنتن می رود. برنامه «باغ های معطر گل سرخ» با موضوع پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع) ساعت ۱۱، «خورشید در هوای ماتم» ویژه برنامه شب شهادت امام رضا (ع) ساعت ۲۰:۳۰ کاری از گروه ادب و هنر و ویژه برنامه «بهشت هشتم» ویژه شهادت امام رضا ساعت ۲۳:۳۰ پخش می شود.

برنامه زنده «پر گشودن به آسمان هشتم» کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ روز پنجشنبه ۱۷ آبان روی آنتن می رود و در ساعت ۱۵ همان روز «یک لقمه برکت» روی آنتن می رود.

رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز بشنوید.

کد مطلب 4450658
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها