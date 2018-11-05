به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام آخر صفر که مصادف با رحلت حضرت رسول (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا(ع) است ویژه برنامه های مختلف روی آنتن رادیو فرهنگ می رود.

«جلوه حُسن» ویژه برنامه شهادت امام حسن مجتبی (ع) روز ۱۵ آبان ساعت ۱۸:۳۰، سخنرانی مرحوم حجت الاسلام رحمانی با موضوع پیامبر اکرم (ص) ساعت ۲۰:۳۰، ویژه برنامه «شکوه یک صلح» با موضوع صلح امام حسن (ع) ساعت ۲۱:۱۵ روی آنتن می رود.

«عطر لطیف یاس» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ ویژه برنامه رحلت حضرت رسول (ص) و امام حسن (ع) است که ساعت ۹ روز ۱۶ آبان به صورت زنده روی آنتن می رود. برنامه «باغ های معطر گل سرخ» با موضوع پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع) ساعت ۱۱، «خورشید در هوای ماتم» ویژه برنامه شب شهادت امام رضا (ع) ساعت ۲۰:۳۰ کاری از گروه ادب و هنر و ویژه برنامه «بهشت هشتم» ویژه شهادت امام رضا ساعت ۲۳:۳۰ پخش می شود.

برنامه زنده «پر گشودن به آسمان هشتم» کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ روز پنجشنبه ۱۷ آبان روی آنتن می رود و در ساعت ۱۵ همان روز «یک لقمه برکت» روی آنتن می رود.

