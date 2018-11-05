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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۰۶

برگزاری دومین جشنواره خوشرویی در مراکز درمانی تامین اجتماعی

برگزاری دومین جشنواره خوشرویی در مراکز درمانی تامین اجتماعی

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با حضور در بیمارستان ۱۷ شهریور مشهد، همکاران درمانی شاغل در سراسر کشور را به شرکت در دومین جشنواره خوشرویی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی درخشان با بیان اینکه این جشنواره به همت مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی برگزار می شود، اظهار داشت: طرح چالش مهربانی یکی از مباحثی است که امسال در این جشنواره گنجانده شده است.

وی از تمامی مدیران درمان تامین اجتماعی سراسر کشور درخواست کرد تا با حضور در بیمارستانها و  اهدای گل به بیماران، با لبخند و روی گشاده از آنان عیادت کنند.

درخشان افزود: این طرح، مشوقی برای تمامی همکاران خواهد بود و در خدمت رسانی بهینه به بیماران نقش موثری ایفا می کند.

وی گفت: این جشنواره به منظور ارتقای فرهنگ زیبای خوشرویی که در درمان بیماران قطعا نقش بسزایی دارد، برگزار می شود.

دبیرخانه دومین جشنواره خوشرویی مدیریت درمان خراسان رضوی به منظور توسعه فرهنگ ‌متعالی خوشرویی، اقدام ‌به راه اندازی چالش مهربانی در فضای مجازی نموده است.

کد مطلب 4450732
مهناز قربانی مقانکی

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