وحیداله موسوی به خبرنگار مهر گفت: انتشارات دانشگاه کلمبیا مجموعه کتاب‌هایی را با عنوان «برش‌های کوتاه» منتشر می‌کند که این کتاب‌ها در یک فرمت تعریف شده درباره مفاهیم مربوط به سینما مانند ژانر، سینمای تجربی، کارگردانی، فیلم مستند و... است. نویسندگان این کتاب نیز هرکدام از متخصصان و استادان برجسته دانشگاه‌ هستند. به عنوان مثال نویسنده کتاب «سینمای تجربی» اُ. پری است که متخصص و صاحب نظر مشهور در سطح جهان است.

وی افزود: ترجمه و انتشار این مجموعه طی پروژه‌ای در نشر بان تعریف شد و من دبیری آن را بر عهده گرفتم. برای ترجمه کتاب‌ها نیز از مترجمانی دعوت شد که همه در سطح کارشناسی ارشد در دانشگاه‌ها در رشته سینما تحصیل کرده و کاملا تخصصی به این حوزه اشراف دارند. پایان‌نامه‌های درسی این مترجمان نیز مرتبط با موضوع کتابی بوده که در این مجموعه قرار است ترجمه کنند.

موسوی ادامه داد: از این مجموعه تاکنون ترجمه کتاب‌های «فیلم نوآر» با ترجمه محمدرضا مهدوی فر و «سینمای تجربی» با ترجمه روناک رنجی به پایان رسیده و امیدوارم که در نمایشگاه کتاب سال آینده نخستین مجلدات این مجموعه در دسترس مخاطبان قرار بگیرد. خود من نیز در این مجموعه قرار است کتاب «گرامر سینما» را ترجمه کنم. امیدوارم این کتاب‌ها مورد استقبال مخاطبان قرار بگیرند، چرا که محتوای آنها بسیار جامع است و نویسندگان نکته ناگفته‌ای را باقی نگذاشته‌اند.

وحید اله موسوی دارای مدرک کارشناسی ارشد سینما و همچنین دکتری پژوهش هنر است. از میان ترجمه‌های منتشر شده او می‌توان به این عناوین اشاره کرد: هالیوود پست مدرن» نوشته کیت بوکر، «گزیده‌ نقدهای رابین‌وود»، «منتقدان فیلم آمریکا از دوران صامت تاکنون» نوشته فیلیپ لوپیت، «سینمای پست آپ: جست‌وجوی معنا در سینمای آمریکا» نوشته جسی فاکس می‌شاک، «سینمای فلسطین» نوشته مشترک جورج خلیفی و نوریس گرتس«فیلمنامه‌نویسی ژانر» نوشته استفن دانکن، «انجمن اخوت ناقص العضوها» نوشته برایان اونسن، «فرهنگ فیلم‌های جنگی جهان» نوشته رابرت داونپورت (ترجمه با همکاری علی فارسی ‌نژاد).