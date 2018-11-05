نمایشگاه تخصصی مدیریت مسجد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست خبری حجت الاسلام نمایشگاه تخصصی مسجد که صبح امروز در خبرگزاری فارس برگزار شد، حجت الاسلام صداقت، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: نمایشگاه تخصصی مدیریت مسجد ۲۰ الی ۳۰ آبان ماه جاری در حسینیه الزهرا(ع) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام صداقت یکی از هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارائه دستاوردهای مرکز رسیدگی به امور مساجد در چهل سالگی انقلاب معرفی کرد و گفت: در دنیا این تصور وجود دارد که انقلاب‌ها در چهل سالگی رو به افول می‌روند، ولی به برکت حضور رهبر معظم انقلاب، اکنون آینده انقلاب در ۵۰ سال آتی ترسیم شده است. اکنون در چهل سالگی انقلاب فرصت خوبی فراهم شده تا سازمان‌ها و نهادها، دستاوردهای خود را ارائه دهند و این نمایشگاه نیز از قائله مستثنی نیست.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: تا کنون هیچ قانونی برای مساجد نوشته نشده است و آن چیزی که باعث ایجاد انگیزه و نقشه راه شده، متن حکم ریاست مرکز رسیدگی به امور مساجد توسط مقام معظم رهبری به مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی است که در این نمایشگاه نیز به تحلیل این حکم پرداخته شده است.

وی افزود: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه امام جماعت مدیر طبیعی مسجد است این نیاز احساس شد تا دانش این مدیریت نیز به امامان جماعات ارائه شود. در همین راستا اردوی آموزشی با همین عنوان و محتوا در شهریورماه گذشته برای قریب به هزار نفر از ائمه جماعات استان برگزار شد. یکی از خواسته‌های ائمه جماعات در این دوره ادامه‌ آموزش‌های مربوط به مدیریت مسجد بود و این نمایشگاه نیز یک سری اسناد بالادستی و کاربردی را با همین مضمون را در قالب ۸۰ اثر مکتوب ارائه خواهد داد.

حجت الاسلام صداقت در ادامه گفت: اکنون این آمادگی از طرف مرکز رسیدگی به امور مساجد وجود دارد تا تجربیات خود در سالیان اخیر به سایر استان‌ها و همچنین نهادهایی که با مسجد ارتباط دارند، انتقال دهد. اهداف این نمایشگاه ارائه الگوی یکپارچه مدیریت مسجد، انتقال دانش مدیریت مسجد به ائمه جماعات و کارگزاران مساجد و انتقال دانش و تجربیات ساماندهی مساجد به ائمه جمعه و نمایندگی های ولی فقیه در استان ها است. لذا نمایندگی های ولی فقیه در استانها و تیم فرهنگی ایشان از مخاطبان اصلی این نمایشگاه هستند.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: این نمایشگاه در پنج بخش مختلف برگزار می‌شود این بخش‌ها شامل بخش اول با عنوان «مبادی» با چهار قسمت؛ مسجد از نگاه رهبر حکیم و عالیقدر، پیشینه شناسی (مساجد فعال و تاثیرگذار از قبل انقلاب تا کنون، ائمه جماعات شاخص، شهدای محراب و ائمه جماعات شهید استان تهران و ...)، دشمن شناسی (حرکت دشمن علیه مساجد در طول تاریخ اسلام بخصوص در زمان معاصر) و مسئله شناسی نظام اسلامی و نقش مسجد در منظومه مسائل گفتمان انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام صداقت افزود: بخش دوم این نمایشگاه به آشنایی با مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، تاریخچه تأسیس (نگاهی به حکم مقام معظم رهبری(حفظه الله) به حضرت آیت الله مهدوی کنی(رحمه الله علیه))، چارت و شرح وظایف ارکان مرکز، ماموریت های ذاتی مرکز و برنامه های راهبردی (اول، دوم و سوم در یک نگاه) می‌ پردازد.

وی افزود: بخش سوم این نمایشگاه به برنامه راهبردی مرکز اختصاص دارد. راهبرد اول عبارت است از؛ توانمند سازی ائمه جماعات و کارگزاران مسجدی، طراحی و فرآیند جذب و استقرار، تکریم، رشد و آموزش، تأمین و تولید محتوا و اساتید و فناوری توانمند سازی و آشنایی با سامانه جامع مساجد (سجم).

حجت الاسلام صداقت در ادامه گفت: راهبرد دوم نیز با محوریت فرهنگ سازی به آشنایی با اسناد پشتیبان فرهنگ سازی (مسجد و کودک ونوجوان، مسجد و جوان، مسجد و بانوان و الگوی فرهنگ سازی)، آشنایی با فعالیت های مرکز در دهه تکریم و غبارروبی مساجد، آشنایی با اقدامات متناسب با روز جهانی مسجد و آشنایی با اقدامات فرهنگ ساز می‌پردازد.

وی در ادامه، راهبرد سوم را ارتقاء نظام مدیریت مساجد معرفی کرد و گفت: آشنایی با نظام حقوقی مساجد، آشنایی با نظام مهندسی مساجد، آشنایی با نظام مدیریت مالی‌ مساجد، آشنایی با الگوی گونه بندی و سطح بندی مساجد، آشنایی با الگوی رفع تعارضات و حل اختلاف مساجد، آشنایی با الگوی فعالیت های اجتماعی مساجد و آشنایی با نظام مدیریت فرهنگی مساجد، بخش های این راهبرد را تشکیل می‌دهند.راهبرد چهارم بخش سوم این نمایشگاه هماهنگ سازی دستگاهها را دربر دارد که شامل ارائه گزارش از تفاهم نامه‌های منعقد شده فیمابین مرکز و سایر دستگاه ها و نهادها، ارائه گزارش از مجوزهای اخذ شده از سوی مرکز جهت ارائه انواع خدمات به مخاطبان، الگوی تعاملات دستگاهی، می‌شود. راهبرد پنجم این بخش به تعالی سازمانی اختصاص دارد که به آشنایی با اقدامات مرکز در راستای تعالی سازمانی می‌پردازد.

وی افزود: بخش چهارم حوزه‌های پشتیبان هستند که به آشنایی با پایگاه تخصصی مسجد(www.masjed.ir)، آشنایی با اپلیکیشن مسجد یاب، آشنایی با باشگاه ایده پردازان مسجدی(بام)(www.masjedidea.ir)، آشنایی با سایت مسجد کالا(www.masjedkala.ir )، آشنایی با سایت مسجد تی وی( www.masjed.tv ) در این بخش می‌پردازد. بخش پنجم آشنایی با مولفه‌های مسجد طراز اسلامی (سند مسجد طراز اسلامی)است که آشنایی با تولیدات مرکز رسیدگی به امور مساجداز ملحقات این بخش است.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد در پایان گفت: این نمایشگاه بیستم لغایت سی ام آبان ماه ۱۳۹۷ در بزرگراه رسالت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حسینیه الزهراء (س) برپا خواهد شد.