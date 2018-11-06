به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد رودکی، گروه موسیقی «شاهودالاهو» از منطقه زلزله‌زده سرپل ذهاب به سرپرستی فرخ یادگاری و خوانندگی سیروس احمدی ساعت ۲۰ روز شنبه بیست و ششم آبان ماه همزمان با سالروز زلزله کرمانشاه در تالار رودکی تهران کنسرت اجرا می‌کند.

در این کنسرت که با حضور هنرمندان منطقه زلزله زده سرپل ذهاب برگزار می شود، قطعات «دلیران ایران زمین»، «درفش کاویان»، «ساربان»، «خزان»، «مردان خدا»، «ساقیا»، «ساقی نامه»، «هر کسی کسی دارد»، «ای وطنم گر تونبی»، «جان بی جمال جانان» و «شادمانه های کردی» برای مخاطبان اجرا می شود.

فرخ یادگاری، فرهاد خاموشی، پویا یادگاری، رامین امیری، بهزاد کرمی، شیرین خاموشی، علی کمالی و مهدی حقیقی گروه اجرایی، نوازنده کمانچه: ملیحه مرادی، نوازنده دف: امید ابراهیمیان هنرمندان این گروه هستند.