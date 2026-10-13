بررسی ۱۴ پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اظهار کرد: در این نشست، ۱۴ پرونده متقاضیان تغییر کاربری پس از بررسی گزارش‌های کارشناسی و تبادل نظر اعضا مورد رسیدگی قرار گرفت و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

بررسی تخصصی درخواست‌های تغییر کاربری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اهمیت حفظ منابع پایه تولید گفت: کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با بررسی تخصصی درخواست‌ها، ضرورت تغییر کاربری را با توجه به کیفیت خاک و ظرفیت تولیدی زمین ارزیابی می‌کند.

وی افزود: رسیدگی کارشناسی به این پرونده‌ها با هدف جلوگیری از تخریب منابع کشاورزی و پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرضروری در زمین‌های زراعی و باغی انجام می‌شود.

تأکید بر صیانت از زمین‌های حاصلخیز

صیادی با تأکید بر ارتباط مستقیم حفاظت از اراضی کشاورزی با امنیت غذایی اظهار کرد: زمین‌های حاصلخیز استان از سرمایه‌های مهم بخش کشاورزی هستند و نباید در معرض تغییر کاربری‌های غیرمجاز یا ویلاسازی‌های غیراصولی قرار گیرند.

وی توسعه طرح‌های اشتغال‌زا و تولیدی دارای توجیه را از رویکردهای سازمان جهاد کشاورزی دانست و تصریح کرد: هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون دریافت مجوزهای قانونی، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

درخواست از مالکان برای طی مراحل قانونی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از مالکان و بهره‌برداران خواست پیش از هرگونه اقدام برای تغییر کاربری زمین‌های زراعی و باغی، مراحل قانونی را طی کرده و مجوزهای لازم را دریافت کنند.

صیادی در پایان از مردم، کشاورزان و بهره‌برداران خواست در صورت مشاهده ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش دهند تا یگان حفاظت برای بررسی و رسیدگی اقدام کند.