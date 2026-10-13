به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان شامگاه سه شنبه در حاشیه نشست بررسی مصوبات سفر به شهرستان ملارد اظهار کرد: این سفر ۶۴ مصوبه در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه فضاهای آموزشی، زیرساخت‌های فرهنگی و خدمات آب، برق و گاز داشت که با تلاش دستگاه‌های اجرایی، نزدیک به ۸۰ درصد آن‌ها عملیاتی شده است.

وی افزود: برخی مصوبات با مشکلات و موانعی مواجه بودند که در نشست امروز، تصمیم‌های لازم برای رفع آن‌ها گرفته شد تا با همکاری معاونان استانداری، فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی، تعهدات باقی‌مانده به مردم با سرعت بیشتری محقق شود.

استاندار تهران ادامه داد: براساس گزارش مدیران دستگاه‌ها، برای احداث پروژه‌های موردنیاز و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام و بلاتکلیف در حوزه‌های بهداشت، درمان و آموزش نیز مصوبات جدیدی داشتیم. هدف این تصمیم‌ها، ارتقای شاخص‌های شهرستان ملارد و افزایش بهره‌مندی مردم از خدمات عمومی دولت است.

معتمدیان با اشاره به ضرورت توسعه حمل‌ونقل عمومی غرب تهران گفت: روزانه ۴ میلیون نفر با بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو از محورهای مختلف به تهران تردد می‌کنند؛ در محور غرب نیز تردد روزانه بیش از ۳۵۰ هزار خودرو، ترافیک سنگینی ایجاد می‌کند که علاوه بر اتلاف وقت مردم، افزایش مصرف سوخت و آلایندگی را به همراه دارد.

وی با اشاره به پیگیری توسعه حمل‌ونقل عمومی از ابتدای دولت چهاردهم افزود: در سفر اسفند ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور، اتصال ۱۲ شهرستان دارای زیرساخت لازم به شبکه حمل‌ونقل عمومی مورد تأکید قرار گرفت. شرکت ریلی مربوط به این طرح نیز از سوی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و امیدواریم با همکاری شهرداری تهران و شهرداری‌های این شهرستان‌ها، زمینه اتصال آن‌ها و استفاده از ایستگاه‌های تبادلی فراهم شود.

استاندار تهران همچنین با اشاره به اقدامات شهرداری‌های غرب استان برای توسعه مترو اظهار کرد: نشست‌های متعددی برای ایجاد هماهنگی برگزار شده است و تلاش می‌کنیم با مشارکت دولت و کنسرسیوم شهرداری‌ها و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند مولدسازی و ماده ۵۶، زمینه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی غرب تهران را فراهم کنیم.