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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸

دستگیری سارق و مالخر تجهیزات کارگاهی در خرم‌آباد

دستگیری سارق و مالخر تجهیزات کارگاهی در خرم‌آباد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری یک سارق و یک مالخر تجهیزات کارگاهی و کشف مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیانمهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از مشاعات ساختمان‌ها و تجهیزات کارگاهی در خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

شناسایی و دستگیری متهمان با تحقیقات پلیسی

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۹ با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی مخفیگاه سارق و مالخر شدند و در عملیاتی هر دو نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد ادامه داد: در بازرسی از محل، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه، از جمله لوله‌ها و اتصالات پلیمری، کشف شد.

اعتراف به پنج فقره سرقت

کیانمهر با اشاره به اعتراف سارق به ارتکاب پنج فقره سرقت در مواجهه با مستندات پلیس تصریح کرد: برخورد با سارقان و افرادی که اموال مسروقه را خریدوفروش می‌کنند، با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6977134

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