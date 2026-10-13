به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیانمهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از مشاعات ساختمان‌ها و تجهیزات کارگاهی در خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

شناسایی و دستگیری متهمان با تحقیقات پلیسی

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۹ با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی مخفیگاه سارق و مالخر شدند و در عملیاتی هر دو نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد ادامه داد: در بازرسی از محل، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه، از جمله لوله‌ها و اتصالات پلیمری، کشف شد.

اعتراف به پنج فقره سرقت

کیانمهر با اشاره به اعتراف سارق به ارتکاب پنج فقره سرقت در مواجهه با مستندات پلیس تصریح کرد: برخورد با سارقان و افرادی که اموال مسروقه را خریدوفروش می‌کنند، با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.