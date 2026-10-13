به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رادمهر فرماندار شهرستان ویژه میناب در راستای نظارت مستمر بر روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از بخش‌های مختلف مراکز درمانی، کلینیک‌های تخصصی، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌های سطح شهر بازدید کردند.

وی در جریان این بازدیدها از «کلینیک تخصصی و فوق‌تخصصی خلیج فارس» بازدید کرد و افزود: این مرکز به عنوان یکی از مراکز مجهز درمانی و بستری شهرستان که به‌صورت ۲۴ ساعته خدمات‌رسانی می‌کند، مورد ارزیابی قرار گرفت و روند ارائه خدمات بستری، دارویی و آزمایشگاهی به مراجعان بررسی شد.

فرماندار ویژه میناب در حاشیه این بازدیدها، با تقدیر از خدمات ارزنده و تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان در راستای ارتقای سلامت عمومی، تأکید کرد: حضور پزشکان و کادر درمان مایه دلگرمی شهروندان است، اما با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، انتظار می‌رود جامعه پزشکی با نگاهی حمایتی، همکاری بیشتری در جهت کاهش هزینه‌های درمانی بیماران داشته باشند.

رادمهر تصریح کرد: بازدیدهای میدانی از مراکز درمانی، داروخانه‌ها و مطب‌های خصوصی به‌صورت مستمر و منظم توسط فرمانداری و معاونین فرماندار انجام خواهد شد تا ضمن بررسی نقاط قوت و رفع نواقص احتمالی، حقوق شهروندان و کیفیت خدمات‌رسانی به بهترین شکل صیانت شود.