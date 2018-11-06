باشگاه پرسپولیس «حمل کننده جام قهرمانی» آسیا را انتخاب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در دیدار رفت فینال از باشگاه کاشیماآنتلرز خواسته بود تا شخصی را به عنوان حامل جام معرفی کند. این باشگاه نیز از زیکو ستاره برزیلی خود دعوت کرد تا جام را به داخل چمن ورزشگاه محل بازی بیاورد.

این کمیته شبیه به همین درخواست را از باشگاه پرسپولیس انجام داده است تا آنها نیز یکی از مفاخر باشگاه خود را به عنوان حامل جام قهرمانی معرفی کنند.

باشگاه پرسپولیس پس از اینکه اسامی بازیکنان بزرگی همچون علی دایی، مهدی مهدوی کیا و علی کریمی را مورد بررسی قرار دارد تصمیم گرفت علی پروین را برای حمل جام به کمیته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا معرفی کند.

کریمی و دایی به دلیل مشغله ای که در رقابت های لیگ برتر دارند به عنوان نامزد نهایی معرفی نشدند و مهدی مهدوی کیا نیز به دلیل سفرهای متوالی به کشورهای اروپایی نتوانست به عنوان حامل جام معرفی شود.

بنابراین علی پروین که سابقه کاپیتانی و مربیگری در پرسپولیس را دارد قرار است در ابتدای بازی از جام قهرمانی در ورزشگاه آزادی رونمایی کند و سپس در جایگاه ویژه میهمانان قرار گرفته و بازی را تماشا کند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۸:۳۰ شنبه هفته آینده دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا را در ورزشگاه آزادی مقابل کاشیماآنتلرز ژاپن برگزار می کند. دیدار رفت دو تیم با برتری دو بر صفر نماینده ژاپن همراه بود.