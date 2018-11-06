شهدا ضامن امنیت و آسایش مردم و اقتدار کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در مراسم بزرگداشت ۱۵۰۰ شهید نیروی انتظامی که با حضور رییس مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد، با بزرگداشت مقام خانواده شهدا افزود: نیروی انتظامی تهران بزرگ ۱۵۰۰ شهید را تقدیم امنیت کشور کرده است.

وی ادامه داد: پدران، مادران و همسران شهدا بدانند امنیت و آسایش، اقتدار و صلابت کشور به واسطه خون شهدا و ایثارگران است.

فرمانده ناجا ادامه داد: اگر بهترین عزیزانمان را برای حفظ انقلاب و تمامیت کشور دادیم به جای آن استقلال آزادی و جمهوری اسلامی و اقتدار را به دست آوردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از تعدادی از خانواده های شهدای ناجا به نمایندگی از تمامی خانواده های شهدا با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد و تمبر شهدای نیروی اننظامی تهران با حضور نماینده پست رونمایی شد.