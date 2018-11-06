اتحادیه اروپا تحریمهای ونزوئلا را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، شورای اروپا با اعلام خبر تمدید یکساله تحریم های اقتصادی و سیاسی ونزوئلا خاطر نشان کرد: اتحادیه اروپا خواهان تحقق حقوق بشر در ونزوئلا بوده و در این باره به دولت این کشور هشدار داده است.

اتحادیه اروپا در حالی تحریم‌های ونزوئلا را تمدید کرده است که پیش از این دارایی‌های شماری از شهروندان این کشور و نهادهای مرتبط با آن را تحریم کرده بود.

شورای اروپا همچنین یادآور شد: تمدید این تحریم ها در واکنش به بحران سیاسی گسترده ای که این کشور را در برگرفته، برقرار شده است.

این در حالی است که برخی کشورها مانند روسیه مخالفت خود را با اعمال اولیه تحریم ها علیه ونزوئلا اعلام کرده اند.