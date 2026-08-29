آغاز دومین اردوی ارزیابی و انتخابی تیم ملی فوتسال ناشنوایان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، دومین اردوی ارزیابی و انتخابی تیم ملی فوتسال ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران، به منظور شناسایی و انتخاب برترین بازیکنان برای حضور در بیست‌ویکمین دوره المپیک زمستانی ۲۰۲۷ اتریش، از ۹ تا ۲۴ شهریورماه به میزبانی استان کرمان برگزار خواهد شد.



در این اردو، بازیکنان منتخب و مستعد فوتسال ناشنوایان زیر نظر کادر فنی تیم ملی، در برنامه‌های تمرینی و ارزیابی‌های تخصصی حضور خواهند داشت تا ضمن بررسی شرایط فنی و آمادگی جسمانی، نفرات شایسته برای مراحل بعدی آماده‌سازی تیم ملی شناسایی و انتخاب شوند.



برگزاری این اردو در راستای برنامه‌ریزی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان برای تشکیل تیمی قدرتمند و آماده‌سازی ملی‌پوشان جهت حضور موفق در رقابت‌های پیش‌رو و کسب سهمیه و افتخارآفرینی در بیست‌ویکمین دوره المپیک زمستانی ۲۰۲۷ اتریش انجام می‌شود.