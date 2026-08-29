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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

زهرا نجفی رکورددار جدید پرتاب نیزه ایران شد

زهرا نجفی رکورددار جدید پرتاب نیزه ایران شد

زهرا نجفی با ثبت رکورد ۵۲.۳۵ حد نصاب جدیدی را برای ماده پرتاب نیزه ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دومین روز از مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در شیراز، زهرا نجفی با ثبت رکورد ۵۲.۳۵، حد نصاب جدیدی را برای این ماده ثبت کرد.

رکورد پرتاب نیزه ایران پیش از این با ۵۱.۸۸ متر در اختیار مانا حسینی بود.

پیش از این و در جریان نخستین روز از این مسابقات نیز فائزه آشورپور با ثبت زمان ۱۳.۴۷ رکورد ۱۰۰متر با مانع ایران را جابجا کرده بود.

رکورد پیشین این ماده با ۱۳.۶۴ در اختیار الناز کمپانی بود.

مسابقات دوومیدانی ایران که از دیروز با حضور ۱۸۶ ورزشکار در بخش بانوان آغاز شده، امروز با معرفی نفرات برتر روز دوم به پایان خواهد رسید.

مسابقات مردان قهرمانی کشور نیز روزهای دوشنبه و سه شنبه (۹ و ۱۰ شهریور) در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6931163

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