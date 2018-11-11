خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: شلیک، گلوله، تیر اندازی، قربانی و زخمی، این ها کلماتی است که می توان گفت به الفاظ روزانه و عادی مردم آمریکا تبدیل شده و تعریف کردن از این موارد روال روتین زندگی در این کشور را تشکیل می دهد.

در سال های اخیر اخبار تیراندازی و قتل در گوشه و کنار کشور آمریکا به پای ثابت مطالب خبرگزاری های جهان تبدیل شده است. اخباری که می توان گفت روزانه حکایت از کشته شدن تعدادی از مردم این کشور توسط خود آمریکایی ها می کند.

دیگر داستان قربانی یا زخمی شدن مردم ایالت متحده به روایتی تکراری تبدیل شده به طوریکه رسانه های جهان برای شرح این وقایع به اخبار کوتاه بسنده نکرده و همواره لیست جدیدی از آمار کشت و کشتار در این کشور را منتشر می کنند.

سازمان اسناد و آرشیو خشونت های مسلحانه آمریکا، کشته یا زخمی شدن بیش از سه نفر در یک مکان عمومی را به عنوان «تیراندازی جمعی» تعریف می کند.

بر اساس این تعریف و آمارهای رسمی، تنها در سال ۲۰۱۸ و در کم تر از یک سال ۳۰۷ فقره تیراندازی یا اقدام به کشتار مردم عادی در آمریکا رخ داده است. آماری که از همه کشورهای جهان پیشی گرفته و نگرانی کارشناسان را برانگیخته است.

جدیدترین تیراندازی بزرگ یا دسته جمعی در این کشور نیز چند روز پیش در حومه ی لس آنجلس رخ داد که طی آن یک فرد مسلح به مردم حمله کرد و حداقل جان ۱۳ نفر را گرفت.

این واقعه به عنوان یکی از بزرگ ترین کشتارها در سال ۲۰۱۸ محسوب می شود که طی آن مجموعا ۲۵ نفر کشته و زخمی شدند. این حمله در نزدیک یکی از دانشگاه های جنوب لس آنجلس رخ داد و اغلب قربانیان نیز دانشجویان و جوانان بودند.

اما این دسته از حملات در آمریکا امری سابقه دار بوده و این کشور از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا کنون شاهد بیش از ۳۰۰ فقره کشتار دسته جمعی بوده است. کشتارهایی که در آن به یک باره فردی از خود مردم آمریکا با سلاح سرد یا گرم به هموطنان خود حمله کرده و امنیت جانی شهروندان را به خطر انداخته است.

اغلب این وقایع نیز در محیط های تفریحی و آموزشی از جمله رستوران ها، سینماها، مهمانی ها، مدارس، دانشگاه و کلیساها رخ داده است.

حمله مرگ باری که رویای امنیت اجتماعی دانش آموزان آمریکایی را ربود

۱۴ فوریه سال جاری یکی از مرگ بار ترین کشتارهای دسته جمعی در مدارس آمریکا توسط یک دانش آموز دبیرستانی رخ داد.

طی این رخداد یک جوان ۱۹ ساله با ورود به کلاس درس، شروع به تیراندازی به همکلاسی های خود کرد و موجب کشته و زخمی شدن ۳۴ نفر از دانش آموزان شد.

در این حادثه که یکی از مهم ترین و ناقض ترین مصادیق امینت عمومی آمریکا محسوب می شود، ۱۷ نفر جان خود را از دست داده و ۱۷ نفر نیز زخمی شدند.

پس از این حادثه نیز تب حملات مسلحانه در آمریکا نخوابید و همواره کشتارهای متعددی در مناطق مختلف به وقوع پیوست که هر کدام حدود ۱۰ نفر قربانی بر جای گذاشته است.

دبیرستان یا قتلگاه دانش آموزان آمریکایی؟

اما پس از کشتارهای ریز و درشت بی شمار، تیراندازی در دبیرستان سانتافه تگزاس شوک دیگری را بر مردم و جوانان ایالت متحده آمریکا وارد کرد.

در این حادثه که ۱۸ می سال جاری رخ داد، یک دانش آموز ۱۷ ساله این دبیرستان وارد کلاس هنر شد و آتش گلوله را بر سر دوستان خود ریخت. بر اثر این اتفاق نیز مجموعا ۲۴ نوجوان محصل در حالی که به صورت عادی مشغول درس خواندن بودند جان خود را از دست داده یا زخمی شدند.

این حمله رویای امنیت را از ذهن دانش آموزان، جوانان و خانواده های آمریکایی ربود و یکی از دلایل افزایش احساس نا امنی میان مردم این کشور شد.

چندین فقره تیراندازی در یک روز

اما طومار قتل دسته جمعی در آمریکا تمامی نداشته و پس از این حمله به فاصله تنها یک ماه بعد، بیش از ۳۰ حمله مسلحانه در کشور آمریکا به وقوع پیوسته است.

با نگاهی به لیست کشتارهای این کشور می توان به میزان نا امنی در سطح جامعه آمریکا پی برد. چراکه آمار ها نشان می دهد، گاهی در طول یک روز بیش از دو تیر اندازی در این کشور رخ داده است. کشتارهایی که در کوچه و خیابان های مختلف شهرها رخ داده و گاهی با ایجاد احساس ترس در مردم حتی حق قدم زدن در خیابان را از مردم گرفته است.

بر اساس آمار سازمان آرشیو خشونت مسلحانه آمریکا، نهم ماه ژوئن ۳ تیراندازی و فردای آن روز ۶ تیراندازی در این کشور اتفاق افتاده است. حملاتی که هر کدام موجب زخمی یا کشته شدن تعدادی از ساکنان آمریکا شده و روند زندگی عادی مردم را مختل کرده است.

هفدهم ژوئن نیز دو فرد مسلح با حمله به افراد حاضر در مراسم فستیوال هنر، بیش از ۲۲ نفر را زخمی و یک مراسم تفریحی را به حمام خون تبدیل کردند. یکی از مهاجمان نیز توسط پلیس کشته شد اما هنوز انگیزه دقیق این افراد برای کشتار مردم مشخص نشده است.

پس از این اتفاق نیز مردم آمریکا طعم آرامش و امنیت اجتماعی را نچشیدند و به فاصله حدود ۲ ماه، بیش از ۱۰۰ حمله و تیراندازی در اماکن گوناگون این کشور رخ داد.

روزهای خونین در آمریکا ادامه دارد

۲۶ آگوست نیز یاد آور یکی دیگر از روزهای تلخ و همیشگی در آمریکا است. در این روز یک فرد مسلح با حمله به مردم عادی در یک مکان عمومی امنیت جانی مردم را نشانه گرفت و حدود ۱۴ نفر را کشته و زخمی کرد.

اما یکی از مرگبارترین حملات مسلحانه در کشور مدعی رعایت حقوق بشر و شهروندی، ۲۷ اکتبر در ایالت پنسیلوانیا رخ داد. این حمله ثابت کرد که کلاف گمشده امنیت در آمریکا حتی در مراکز مذهبی هم یافت نمی شود. چراکه این حادثه مرگبار در یکی از کلیساهای این ایالت به وقوع پیوست و طی آن یک مرد ۴۶ ساله با ورود به کلیسا شروع به تیراندازی به شهروندان کرد.

در این حادثه نیز ۱۱ تن قربانی حقوق و سیاست های ضعیف آمریکا در زمینه تامین امنیت اجتماعی شهروندان شده و ۶ نفر نیز مجروح شدند.

سیاست های دولت قاتل مردم آمریکا

مجموع این قتل ها با روش های مختلفی صورت گرفته اما گویا استفاده از سلاح گرم راه کاری محبوب و مشترک میان قاتلان آمریکایی است. چرا که اغلب مهاجمان این کشور برای قتل عام هموطنان خود از این روش استفاده می کنند.

روشی که به دلیل سیاست ها و قوانین آمریکا راهی سهل و در دسترس برای مردم محسوب شده و شهروندان به راحتی و به لحاظ قانونی امکان به همراه داشتن اسلحه را دارند. چراکه دولت مردان این کشور با وجود مشاهده پیامدهای بی شمار قوانین مربوط به آزادی حمل سلاح همچنان هیچ اقدامی برای اصلاح این قانون نمی کنند.

یکی از مهم ترین دلایل بی توجهی دولت به اصلاح این قانون و کشتارهای دسته جمعی در آمریکا، منفعت های مالی و تجاری دولت از فروش و صادرات سلاح است. گفتنی است صنعت تولید و صادرات اسلحه به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی این کشور محسوب می شود. به عبارتی دولت آمریکا برای تامین منافع مالی چشم خود را بر روی قتل های روزانه مردم خود بسته است.

بر اساس آمارهای جهانی کشور آمریکا در زمینه حملات مسلحانه و کشتارهای جمعی رتبه اول بین کشورهای دنیا داشته و پرچم دار نقض امنیت اجتماعی و جانی شهروندان خود است.

این در حالی است که اغلب این حملات نیز توسط خود آمریکایی ها انجام شده و افراد بیگانه دخالت ناچیزی در آن ها داشته اند. شمار این تیراندازی ها به حدی افزایش یافته که حتی رسانه های خود این کشور نیز با انتشار آمارهای روزانه، نگرانی خود را ابراز کرده اند.

حال باید دید که دولت آمریکا چه زمانی تصمیم به ریشه یابی علل اجتماعی و روان شناختی این وقایع خواهد کرد و چه برنامه ای برای وضع قوانین محدود کننده استفاده از سلاح خواهد کرد.