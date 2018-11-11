نامزدهای بخش ویژه کتاب و سینما معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، بر اساس رای هیات داوران بخش ویژه کتاب و سینما در سی و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، پنج فیلم نامزد بخش ویژه کتاب و سینما شدند.
اسامی نامزدهای این بخش به شرح زیر است:
«آنسوی دریاچه» به کارگردانی عماد خدابخش بر اساس اثری از سیامک گلشیری، «بازمانده» به کارگردانی فرزاد قبادی نژاد بر اساس اثری از ریموند کارور، «بچه» به کارگردانی مصیب حنایی بر اساس اثری از جلال آل احمد، «بی زمین» به کارگردانی سرور مهدی بیگی بر اساس اثری از بیژن نجدی و فیلم «موجکوتاه» به کارگردانی محمد اسماعیلی بر اساس طرحی از غلامحسین ساعدی ۵ اثری هستند که از میان ۱۳ اثر نامزد این بخش بهعنوان اثرات برتر شناخته شدند.
مهدی حبیبیان، امیرحسین چهل تن و محمدرضا گوهری هیاتداوران این بخش را تشکیل دادهاند و قرار است برندگان دوم و سوم این بخش دوشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۷:۳۰ در سالن شماره سه پردیس ملت طی مراسمی معرفی شوند. اثر برگزیده این بخش نیز در شب اختتامیه سهشنبه ۲۲ آبان ماه معرفی خواهد شد.
سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران تا ۲۲ آبان در پردیس ملت برگزار میشود.
نظر شما