سهام آسیایی با نگرانی از رشد اقتصادی جهان درجا زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، در حالی‌که با نشانه‌هایی از افت تقاضای چین، دوباره نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصادی جهان تشدید شد، سهام آسیایی درجا زدند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن، ۰.۰۷ درصد افت کرد. این شاخص با جهش سهام چین افت‌های اولیه خود را جبران کرد اما همچنان نتوانست به منطقه مثبت وارد شود.

سهام استرالیا ۰.۱۳ درصد رشد کرد و نیکی ژاپن توانست ۰.۱۱ درصد به ارزش خود بیافزاید.

ترکیبی از داده‌های تورمی ضعیف کارخانجات چین و پایین آمدن قیمت نفت، روز جمعه به سهام جهان فشار وارد کرد و شاخص سهام جهانی ام‌اس‌سی‌آی بدترین روز خود در دو هفته اخیر را ثبت کرد. این شاخص امروز هم ۰.۰۹ درصد افت کرد.

غول تجارت الکترونیک چین هم دیروز در رویداد بزرگ فروش سالانه خود به شواهد چشم‌انداز نامشخص چین افزود. هرچند فروش علی بابا در روز مجردها به رکود جدیدی دست یافت اما با کمترین رشد نسبت به سال گذشته همراه بود.

شاخص سهام شرکت‌های برتر چین، سی‌اس‌آی ۳۰۰، از افت‌های متوالی هفته گذشته بازگشت و ۰.۶۸ درصد رشد کرد اما شاخص کالاهای مصرفی ۰.۹۵ درصد افت کرد.

در بازار ارز، دلار ۰.۱۸ درصد در برابر ین رشد کرد و به نرخ برابری ۱۱۴.۰۳ رسید.

یورو ۰.۱۱ درصد در برابر دلار افت کرد و به نرخ ۱.۱۳۲۲ رسید.

شاخص دلار در برابر سبد ۶ ارز برتر جهان ۰.۱۲ درصد رشد کرد و به ۹۷.۰۲۲ واحد رسید.

قیمت طلای جهانی ۰.۰۷ درصد رشد کرد و به ۱۲۱۰.۰۹ دلار به ازای هر اونس رسید.