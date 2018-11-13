به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، مشاور کرملین، یوری اوشاکوف، گفت ولادیمیر پوتین در ۱۹ نوامبر در مراسم تکمیل خط‌لوله گاز ترکیش‌استریم، در استانبول شرکت می‌کند.



خط‌لوله انتقال گاز ترکیش‌استریم شامل دو خط انتقال است که هر کدام دارای ظرفیت انتقال سالانه ۱۵.۷ میلیارد مترمکعب گاز می‌باشد.



مسیر اول، با عبور از دریای سیاه، مستقیما گاز روسیه را به ترکیه می‌رساند، درحالی که مسیر دوم در قلمرو ترکیه و تا مرز غربی آن ادامه می‌یابد و گاز طبیعی را به کشورهای اروپای جنوبی و جنوب شرقی، منتقل می‌کند.



در اواخر اکتبر، وزیر انرژی صربستان، الکساندر آنتیک، گفت که صربستان هم می‌تواند برای تامین امنیت انرژی این کشور به پروژه ترکیش‌استریم بپیوندد.



گزارشات حاکی از آن است که روسیه در حال بررسی گزینه‌هایی برای گسترش این خط‌لوله در صربستان و بلغارستان و یا ایتالیا و یونان است.