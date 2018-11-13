به گزارش خبرگزاری مهر، اورنگ ایلامی افزود: این موضوع به صورت دقیق بررسی و در صورت تایید تاثیرگذاری در سلامت، جمع آوری آن‌ها به جد پیگیری می‌شود.

وی بیان داشت: طرح پزشک خانواده در شهرهای ایران اجرایی نشده و تنها به صورت پایلوت در دو شهر شیراز و مازندان در دستور کار متولیان امر است.

ایلامی با اشاره به لزوم توجه به دفع بهداشتی زباله ها تصریح کرد: مشارکت مردم در سلامت از دغدغه‌های دانشگاه علوم پزشکی استان بوده و در این زمنیه نیز گامهای برداشته شده و طبق مصوبات گذشته شرکت آب و فاضلاب شهری موظف به جانمایی محل دفن زباله‌ها و اتصال سیستم فاضلاب بیمارستان امام سجاد(ع) به شبکه فاضلاب شهر است.

وی اظهار داشت: دکه های عرضه مواد غذایی در کنار مدارس شهر یاسوج سلامت دانش آموزان را تهدید می‌کند و انتظار می‌رود در این زمینه شهرداری ورود کرده و دکه های بدون مجور را جمع آوری کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: به میمنت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی از ابتدای امسال بهره‌برداری از ۴۰ پروژه بهداشتی و درمانی استان در دستور کار قرار دارد.