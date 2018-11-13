 فاز اول طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی خوزستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز سه شنبه در دومین روز از سفر خود به استان خوزستان با حضور در دشت شمال شرق اهواز و اراضی ابوفاضل، به همراه وزیر جهاد کشاورزی، فاز اول طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتاری زمین های کشاورزی استان خوزستان موسوم به طرح مقام معظم رهبری را مورد بهره برداری قرار داد و همزمان با این رویداد، عملیات اجرایی فاز دوم این طرح آغاز شد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از طرح احداث شبکه فرضی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ابوفاضل بازدید کرد و در جریان احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشت شمال شرق اهواز و برنامه زمانبندی اجرای فاز دوم این طرح قرار گرفت. گفتنی است فاز اول طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایلام، ۳۰۰ هزار هکتار است که امروز مورد بهره برداری قرار گرفت و عملیات اجرایی فاز دوم به مساحت ۲۵۰ هزار هکتار، آغاز شد.