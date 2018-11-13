ساختمان بنیاد نخبگان استان کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و طی مراسمی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ساختمان بنیاد نخبگان استان کردستان در سنندج افتتاح شد.

بنیاد نخبگان استان کردستان در ساختمان احمدزاده یکی از ساختمان های قدیمی و متعلق به میراث فرهنگی افتتاح شد.

اهدا و اختصاص این ساختمان به بنیاد نخبگان استان کردستان جزو مصوبات سفر پیشین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سال ۱۳۹۴ به کردستان بود که طی این چند سال تجهیز و امروز افتتاح شد.

این ساختمان دارای ۸۰۰ مترمربع زیربنا و در چهار طبقه است که طبقه اول به موزه و نمایشگاه برای معرفی نخبگان کردستانی اختصاص داده و دیگر طبقات نیز در اختیار نخبگان جهت برگزاری جلسات علمی قرار گرفته است.

گفتنی است در این سفر یک روزه بازدید از پارک علم و فناوری، افتتاح مرکز علم و فناوری دانشگاه کردستان و چند پروژه در این زمینه بازدید و افتتاح می شود.