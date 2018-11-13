۴۳۰ هکتار اقدام بیولوژیکی و ۱۹۰۰ مترمکعب عملیات مکانیکی درپردیس

به گزارش خبرنگار مهر، علی کیان صبح سه شنبه در جریان بازدید از پروژه های آبخیزداری شهرستان پردیس در جمع خبرنگاران حاضر در این بازدید با اشاره به اینکه پروژه های آبخیزداری در قالب عملیات بیولوژیکی، بیومکانیکی و مکانیکی انجام می شود اظهار داشت: یکی از اقدامات مهمی که می تواند نقش موثری در جلوگیری از وقوع سیل، فرسایش خاک و از بین رفتن منابع پایه ایفا کند اجرای پروژه های آبخیزداری است.

وی ادامه داد: با اجرای این اقدامات علاوه بر هدایت روان آب ها به منابع آب های زیر زمینی شاهد افزایش پوشش گیاهی خواهیم بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با رضایت بخش دانستن پروژه های در حال اجرا از لحاظ کمی و کیفی گفت: ۴۳۰ هکتار اقدامات بیولوژیکی شامل کپه کاری و بذرکاری در سطح مراتع و ایجاد بند سنگی ملاتی به حجم ۱۹۰۰ مترمکعب در حوزه آبخیز گلخندان این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در حال اجرا می باشد.