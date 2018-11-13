«روزهای نارنجی» به نمایش در آمد/ مسعود رایگان در جمع داوران

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ۲۱ آبان فیلم «روزهای نارنجی» جدیدترین ساخته آرش لاهوتی در هشتمین جشنواره فیلم مالاتیای ترکیه به نمایش درآمد. «روزهای نارنجی» یکی از ۱۲ فیلم بخش «فیلم‌های بلند بین الملل» است که برای جایزه این بخش رقابت می کند.

ریاست هیات داوران این دوره جشنواره مالاتیا بر عهده نوری بیلگه جیلان و مسعود رایگان، امیرمسعود سهیلی و محمد اطبایی از اعضای هیات داوران در بخش های گوناگون جشنواره هستند.

همچنین سینه ایران که زیرنظر اطبایی اداره می شود از برگزاری جلسه مسترکلاس نوری بیلگه جیلان با حضور بیش از هشتصد نفر سینماگران جوان و مهمانان خارجی جشنواره در صبح روز گذشته خبر داد که طی آن او به پرسش های مختلف حاضران درباره شیوه فیلمسازی خود پاسخ داد.

«سلاخ» به کارگردانی رسول ایرانزاد آقامیرلو در بخش فیلم کوتاه بین الملل محصول مشترک ایران و اسپانیا و «حیوان» به کارگردانی بهرام و بهمن ارک در بخش پانوراما از دیگر فیلم های ایرانی حاضر در این جشنواره هستند.

خوک، اژدها وارد می شود، شاهزاده روم و ۳ رخ نیز در این جشنواره حضور دارند.

هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم مالاتیای ترکیه از نهم نوامبر (۱۸ آبان) آغاز شده و تا ۱۵ نوامبر (۲۴آبان) ادامه خواهد داشت.