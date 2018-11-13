افتتاح مرکز نیکوکاری دانشگاه تهران/خدمات رسانی به ۱۲۷۹ نیازمند

محمدهادی سیف در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون ۵۱ مرکز نیکوکاری در استان مشغول فعالیت هستند، گفت: مرکز نیکوکاری دانشگاه تهران به عنوان پنجاه و دومین مرکز در روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ مرکز نیکوکاری در مناطق مختلف استان تهران آماده افتتاح هستند، بیان کرد: تعداد این مراکز تا پایان امسال به ۱۰۰ مرکز می‌رسد که برخی از این مراکز در روستاها و برخی ویژه بانوان است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه تاکنون دو مرکز نیکوکاری در روستای سله بن شهرستان فیروزکوه و هفت جوی در شهرقدس افتتاح شده است، یادآور شد: دو مرکز نیکوکاری ویژه بانوان در ورامین و منطقه ۱۱ تهران مشغول فعالیت هستند که دو مرکز دیگر در پردیس و شهر قدس افتتاح می‌شود.

سیف با اشاره به اینکه هزارو ۲۷۹ نیازمند در استان از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه از خدمات مراکز نیکوکاری بهره مند شدند، بیان کرد: مردم نوع دوست و خیر استان تهران در هفت ماه نخست امسال شش میلیارد و ۷۹۴ میلیون تومان برای امور نیازمندان به مراکز نیکوکاری کمک کردند.

وی به نقش مراکز نیکوکاری در تسهیل خدمت رسانی به نیازمندان اشاره کرد و ادامه داد: هدف از راه‌اندازی مراکز نیکوکاری شناسایی نیازمندان و متمکنین هر محله و برآوردن نیازها و مشکلات فقرا توسط افراد توانمند است.

سیف با بیان اینکه مراکز نیکوکاری در زمینه‌های مختلف بهداشتی، درمانی، رفاهی، آموزشی، تجهیزاتی، کمک هزینه خرید جهیزیه و مالی به نیازمندان خدمات ارائه می‌دهند، افزود: این مراکز توسط مردم اداره می‌شوند و به صورت محله محور با هدف نهادینه سازی فرهنگ احسان و نیکوکاری فعالیت می‌کنند.