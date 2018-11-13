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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افتتاح مرکز نیکوکاری دانشگاه تهران/خدمات رسانی به ۱۲۷۹ نیازمند

افتتاح مرکز نیکوکاری دانشگاه تهران/خدمات رسانی به ۱۲۷۹ نیازمند

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان گفت: هزارو ۲۷۹ نیازمند در استان تهران از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه از خدمات مراکز نیکوکاری بهره مند شدند.

 محمدهادی سیف در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون ۵۱ مرکز نیکوکاری در استان مشغول فعالیت هستند، گفت: مرکز نیکوکاری دانشگاه تهران به عنوان پنجاه و دومین مرکز در روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ مرکز نیکوکاری در مناطق مختلف استان تهران آماده افتتاح هستند، بیان کرد: تعداد این مراکز تا پایان امسال به ۱۰۰ مرکز می‌رسد که برخی از این مراکز در روستاها و برخی ویژه بانوان است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه تاکنون دو مرکز نیکوکاری در روستای سله بن شهرستان فیروزکوه و هفت جوی در شهرقدس افتتاح شده است، یادآور شد: دو مرکز نیکوکاری ویژه بانوان در ورامین و منطقه ۱۱ تهران مشغول فعالیت هستند که دو مرکز دیگر در پردیس و شهر قدس افتتاح می‌شود.

سیف با اشاره به اینکه هزارو ۲۷۹ نیازمند در استان از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه از خدمات مراکز نیکوکاری بهره مند شدند، بیان کرد: مردم نوع دوست و خیر استان تهران در هفت ماه نخست امسال شش میلیارد و ۷۹۴ میلیون تومان برای امور نیازمندان به مراکز نیکوکاری کمک کردند.

وی به نقش مراکز نیکوکاری در تسهیل خدمت رسانی به نیازمندان اشاره کرد و ادامه داد: هدف از راه‌اندازی مراکز نیکوکاری شناسایی نیازمندان و متمکنین هر محله و برآوردن نیازها و مشکلات فقرا توسط افراد توانمند است.

سیف با بیان اینکه مراکز نیکوکاری در زمینه‌های مختلف بهداشتی، درمانی، رفاهی، آموزشی، تجهیزاتی، کمک هزینه خرید جهیزیه و مالی به نیازمندان خدمات ارائه می‌دهند، افزود: این مراکز توسط مردم اداره می‌شوند و به صورت محله محور با هدف نهادینه سازی فرهنگ احسان و نیکوکاری فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 4457189
مهناز قربانی مقانکی

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