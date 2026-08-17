به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین یاسر مظاهری با اشاره به ماموریت بنیاد هدایت در تعالی شبکه امامت اظهار کرد: امروز دیگر نمیتوان مسجد را فقط به عنوان یک مکان عبادی دید بلکه مسجد هسته بنیادین جامعه اسلامی است که باید با شناخت دقیق زیستبوم هر محله از ویژگیهای جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی گرفته تا چالشهای واقعی مردم به کانون خودسازی، جامعهپردازی و نشر خدمت و محبت تبدیل شود.
وی ادامه داد: براساس سیاستهای قرارگاه ملی مسجد، برنامههای امسال همدان بر دو اصل اساسی تبیین و فعالسازی کارکردهای نهگانه مسجد در ابعاد تمدنی و حرکت به سمت محلهمحوری واقعی به جای برنامههای کلی و یکسان برای همه مناطق استوار است.
مدیر قرارگاه شهرستانی مساجد همدان بیان کرد: هر مسجد باید ظرفیتها، اولویتها و مسائل خاص پیرامون خود را با مشارکت امام جماعت، حلقههای میانی، معتمدان محل و گروههای مردمی شناسایی کند و سپس با همافزایی ظرفیتهای محلی و دستگاههای مسئول پیگیری هدفمند تا دستیابی به نتیجه ملموس انجام دهد.
وی تاکید کرد: در یک محله ممکن است مسئله اصلی تقویت پیوندهای خانوادگی و کاهش آسیبهای اجتماعی باشد و در محلهای دیگر اشتغال جوانان، حمایت از تولید دانشبنیان محلی، فعالیتهای فرهنگی برای جذب نوجوانان یا توانمندسازی اقتصادی خانواده ها در اولویت قرار گیرد.
اجلاسیه مساجد در همدان برگزار میشود
حجت الاسلام مظاهری ادامه داد: یکی از برنامههای محوری هفته جهانی مسجد در همدان برگزاری اجلاسیه تخصصی ارکان اجرایی مساجد است که این رویداد پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح با حضور سخنرانان ملی در سالن اجتماعات استانداری همدان برگزار میشود.
وی هدف از برگزاری این اجلاسیه را ایجاد فهم مشترک و همافزایی میان امامان، هیئت امنای مساجد، حلقههای میانی و فعالان مسجدی دانست و گفت: در این نشست ملی-استانی بر تبیین الگوی مسجد جامعهپرداز، روششناسی ورود مساجد به فرایند احصا و حل مسئله محلات، تقویت نقش راهیاری و توانمندسازی ارکان اجرایی تمرکز خواهد شد.
حجت الاسلام مظاهری بیان کرد: تحقق مسجد به عنوان قلب تپنده محله و پایگاه تمدنسازی در گام دوم انقلاب نیازمند آن است که همه ارکان در یک راستا حرکت کنند. وقتی امام، هیئت امنا، معتمدان و جوانان مسجد به ادبیات واحدی از ماموریت محلهمحوری برسند، مسجد در کنار محوریت عبادت اما نه تنها نمازخانه، بلکه قرارگاه حل مسائل واقعی مردم، مرکز نشر محبت و کانون تحول فرهنگی-اجتماعی محلات خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: روز جهانی مسجد نیز جمعه ۳۰ مردادماه است و برنامههای هفته جهانی مسجد در سطح شهرستان همدان تا پس از این روز ادامه خواهد داشت.
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