خبرگزاری مهر - گروه استانها: پروژه بزرگ برجهای دوقلوی کیو در مرکز استان لرستان سال ۹۳ کلنگزنی شد و به گفته مسئولان قرار بود ۳۶ماهه به بهرهبرداری برسد؛ موضوعی که باگذشت بیشتر از ۱۲ سال هنوز به نتیجه نرسیده است.
داریوش بارانی بیرانوند شهردار خرمآباد در حاشیه بازدید از این پروژه با مهر، اظهار داشت: برجهای دوقلو از نظر موقعیت مکانی و ارزش زمین، یکی از مهمترین ظرفیتهای شهر خرمآباد محسوب میشود، اما مشکلات متعدد در سالهای گذشته باعث شده این پروژه به سازهای نیمهتمام در سیمای شهر تبدیل شود.
از مشکلات حقوقی تا تأمین اجتماعی در پروژه
وی افزود: شهرداری خرمآباد طی ماههای گذشته جلسات متعددی با مسئولان و مدیران مرتبط در تهران برگزار کرده است. در ابتدا تلاش ما بر این بود که مجموعههای متعهد به پروژه، تعهدات خود را تکمیل و طرح را به سرانجام برسانند، اما ادامه این پروژه در مأموریت و رسالت بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان قرار نداشت و این مجموعهها نیز انگیزهای برای ادامه مستقیم آن نداشتند.
شهردار خرمآباد، ادامه داد: در مذاکراتی که با حضور استاندار لرستان و نماینده ولیفقیه در استان در تهران انجام شد و همچنین پس از بازدید سردار دهقان از این مجموعه، موضوع انتقال سهم بنیاد به شهرداری خرمآباد مطرح شد؛ سهمی که در مقطع خود حدود ۴۶۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.
بارانی بیرانوند، بیان کرد: در ادامه مشخص شد پروژه با مجموعهای از معارضان، تعهدات پرداختنشده و مسائل حقوقی مواجه است که باید تعیین تکلیف شوند؛ از جمله واگذاریهایی که ظاهراً از سوی بنیاد شهید انجام شده، تعهدات مرتبط با تأمین اجتماعی و همچنین پرونده حقوقی میان شرکت سرمایه گذار و یکی دیگر از مجموعههای طرف قرارداد که همچنان در حال پیگیری است.
پروژه به شهرداری واگذار میشود
وی با اشاره به نشست اخیر در تهران، گفت: در این جلسه و به پیشنهاد مجموعه ای از بنیاد مستضعفان، مقرر شد باوجود ادعاها، اختلافات و مسائل حقوقی موجود، پروژه به شهرداری واگذار شود تا در مالکیت و تصرف شهرداری قرار گیرد.
شهردار خرمآباد این تصمیم را گامی مهم برای فعالسازی دوباره پروژه دانست و افزود: حتی در صورت تداوم اختلافات و مسائل حقوقی، قرارگرفتن پروژه در اختیار شهرداری میتواند مسیر جذب سرمایهگذار را هموار کند؛ چراکه نخستین موضوع موردتوجه سرمایهگذار این است که بداند پروژه در اختیار و تصرف چه مجموعهای قرار دارد.
بارانی بیرانوند با اشاره به دشواری جذب سرمایهگذار در خرمآباد، اظهار کرد: سرمایهگذاران متعددی برای اجرای طرحهای مختلف با شهرداری در ارتباط هستند، اما فرایند سرمایهگذاری در شهر به دلیل تعدد موانع، ساده نیست و سرمایهگذار باید مراحل مختلفی را طی کند.
ضرورت انجام تأمین دلیل مشترک برای پروژه
وی ادامه داد: برای نمونه، سرمایهگذاری که قصد اجرای پروژهای با حجم چند هزار میلیارد تومان را دارد، علاوه بر طی مراحل کارشناسی، باید تأیید شورای اسلامی شهر، کارشناسان رسمی دادگستری، فرمانداری و کمیسیون ماده پنج را دریافت کند و موضوع نیز باید برای مدیریت استان شفاف باشد؛ بنابراین شهردار نمیتواند بدون طی فرایندهای قانونی، زمین یا پروژهای را در اختیار سرمایهگذار قرار دهد.
شهردار خرمآباد با تأکید بر ضرورت انجام تأمین دلیل مشترک برای پروژه، گفت: باتوجهبه مذاکرات انجامشده، به نظر میرسد تأمین دلیل باید بهصورت مشترک میان شهرداری و بنیاد مستضعفان انجام شود و لازم است واحد حقوقی شهرداری در سریعترین زمان ممکن این موضوع را پیگیری و درخواست تأمین دلیل را به مراجع قضایی ارائه کند.
بارانی بیرانوند، افزود: پس از انجام تأمین دلیل، فرایند کارشناسی و تعیین فصل مشترک میان شهرداری و مجموعه طرف مقابل میتواند دنبال شود. باتوجهبه اینکه پیشتر یک مرحله کارشناسی در پروژه انجام شده و جزئیات سازه، مصالح، اتصالات و سایر بخشها مورد بررسی قرار گرفته است، کارشناسی جدید بیشتر بر بهروزرسانی ارزشهای قبلی متمرکز خواهد بود.
وعده شهردار برای ساماندهی وضعیت فعلی پروژه
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای جمعآوری جرثقیلهای موجود در پروژه، اظهار کرد: نباید تصور شود که شهرداری صرفاً منتظر انتقال پروژه به سرمایهگذار جدید است، بلکه اقداماتی برای ساماندهی وضعیت فعلی مجموعه نیز آغاز شده است.
شهردار خرمآباد، افزود: جمعآوری جرثقیلهایی که متعلق به شهرداری نیستند و چهرهای کارگاهی و ناایمن به پروژه دادهاند، یکی از این اقدامات است. موضوع جرثقیلهای برجهای دوقلو در سالهای گذشته بارها مطرح شده و مکاتبات متعددی نیز با مسئولان قضایی استان در این زمینه انجامگرفته است.
بارانی بیرانوند، تصریح کرد: در سالهای گذشته برای جمعآوری این جرثقیلها مبالغ بسیار بالایی پیشنهاد شده بود، اما اکنون شهرداری با هزینهای بهمراتب کمتر در حال انجام این کار است؛ اقدامی که از منظر تأمین امنیت روانی و فیزیکی شهروندان اهمیت زیادی دارد.
وعده بهکارگیری سرمایهگذار بومی
بارانی بیرانوند، افزود: پس از مشخصشدن فصل مشترک و تعیین تکلیف اموالی که متعلق به مجموعه نیست، میتوانیم پروژه را بهصورت رسمی در اختیار شهرداری اعلام کنیم و از طریق رسانههای محلی و فضای عمومی شهر، فراخوان جذب سرمایهگذار برای تکمیل برجهای دوقلو را منتشر کنیم.
وی با اشاره به وجود متقاضیان سرمایهگذاری برای این پروژه، اظهار کرد: در خرمآباد سرمایهگذارانی وجود دارند که از توان مالی و انگیزه لازم برای ورود به چنین پروژههایی برخوردارند و باید از این ظرفیت استفاده کرد.
شهردار خرمآباد، تصریح کرد: جذب سرمایهگذار از خارج استان و خارج از شهر فرایند دشوارتری دارد؛ زیرا برای ورود سرمایهگذار غیربومی باید جذابیتهای اقتصادی و فرایندهای سرمایهگذاری بهاندازهای فراهم باشد که انگیزه لازم برای حضور ایجاد شود. ازاینرو، سرمایهگذاران بومی و افرادی که انگیزه شخصی و دلبستگی به توسعه خرمآباد و لرستان دارند، میتوانند ظرفیت مهمی برای اجرای پروژههای بزرگ شهری باشند.
شهردار خرمآباد بیان کرد: لازم است فرایند تأمین دلیل و کارشناسی با محوریت کارگروه تعیینشده در سریعترین زمان ممکن آغاز شود تا پس از تعیین تکلیف مسائل موجود، مسیر فراخوان عمومی و جذب سرمایهگذار برای تکمیل برجهای دوقلو خرمآباد آغاز شود.
بلاتکلیفی ۱۲ساله پروژه
شاهین بیرانوند، نایبرئیس شورای شهر خرمآباد نیز حاشیه این بازدید در گفتوگو با مهر با بیان اینکه برجهای دوقلو بیش از ۱۲ سال در بلاتکلیفی قرار داشته است، اظهار کرد: بعدازاین مدت باید یکبار برای همیشه برای حل این مسئله اقدام شود و در این مسیر لازم است نگاه ما «حل مسئله» باشد؛ البته این نگاه باید علمی، کارشناسی و مبتنی بر واقعیتهای موجود باشد.
وی افزود: قرارداد این پروژه در ۲۵ فروردین سال ۱۳۹۳ منعقد شده، اما در مقاطع مختلف متوقف مانده و مشکلات آن نیز تعیین تکلیف نشده است. در این شرایط، مردم مطالبه جدی دارند و طبیعی است که بخشی از افکار عمومی، بلاتکلیفی پروژه را نتیجه پیگیری نشدن موضوع از سوی مسئولان بدانند.
اقدامات نباید صرفاً در حد صورتجلسه باقی بماند
نایبرئیس شورای اسلامی شهر خرمآباد، گفت: امروز مجموعههای مختلف و دستگاههای مرتبط برای حل این مسئله همدل شدهاند و باید از این فرصت استفاده کنیم و همه با هم برای توسعه، پیشرفت و بالندگی خرمآباد گام برداریم.
بیرانوند با اشاره به جلسات برگزارشده برای تعیین تکلیف تجهیزات موجود در پروژه، بیان کرد: در جلسات گذشته صورتجلسه شد که شرکت طرف قرارداد ظرف ۱۰ روز تجهیزات خود را از مجموعه خارج کند و خود شرکت نیز اعلام کرد که امکان ادامه پروژه را ندارد.
وی بیان کرد: این موضوع نباید صرفاً در حد یک صورتجلسه باقی بماند. بخشی از تجهیزات شرکت تاکنون از مجموعه خارج شده و باید پس از تعیین تکلیف مسائل موجود، سرمایهگذاری جدید که توانایی اجرای پروژه را داشته باشد انتخاب شود تا این طرح بار دیگر متوقف و راکد نشود.
عضو شورای اسلامی شهر خرمآباد با بیان اینکه حل این پروژه نیازمند مشارکت همه دستگاههاست، گفت: اگر مسائل حقوقی بهصورت کامل تعیین تکلیف شود و پروژه دوباره در چرخه اجرا قرار گیرد، میتوان امیدوار بود که برجهای دوقلو به یکی از ظرفیتهای مؤثر توسعه شهری تبدیل شود. مشارکت یکی از شاخصهای توسعه است و همه ما باید برای تحقق آن همکاری کنیم.
تعیین تکلیف پروژه مطالبه مردم از مدیریت شهری است
رضا بیرانوند، عضو شورای اسلامی شهر خرمآباد نیز در گفتوگو با مهر با اشاره به سابقه این پروژه اظهار کرد: برجهای دوقلو حاصل توافقی میان شهرداری و سرمایهگذار بود که به هر دلیلی به نتیجه نرسید و از همان زمان، تعیین تکلیف این پروژه به یکی از مطالبات مهم مدیریت شهری و مردم تبدیل شد.
وی افزود: یکی از خواستههای ما این است که برجهای دوقلو به یکی از مهمترین ظرفیتهای تفریحی و تفرجگاهی شهر تبدیل شود، اما این هدف تاکنون محقق نشده و همه مجموعهها به دنبال تعیین تکلیف پروژه و نهاییشدن توافقات مربوط به آن هستند.
این عضو شورای شهر خرمآباد با تأکید بر اینکه شهرداری متعلق به مردم خرمآباد است، بیان کرد: یکی از مطالبات جدی مردم، تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام شهر است و برجهای دوقلو نیز در زمره همین پروژهها قرار دارد.
بیرانوند، ادامه داد: وقتی یک سرمایهگذار وارد شهری میشود و پروژههای نیمهتمام متعددی را مشاهده میکند، طبیعی است که نسبت به سرمایهگذاری در آن شهر دچار تردید شود؛ بنابراین باید از سرمایهگذار حمایت کنیم و زمینه حضور سرمایههای جدید در خرمآباد را فراهم کنیم.
وی گفت: یک تیم عملیاتی برای پیگیری فرایند واگذاری پروژه به سرمایهگذار جدید تشکیل شده و هدف ما این است که برجهای دوقلو در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف شده و به مجموعهای فاخر و در شأن شهر خرمآباد تبدیل شود.
موضوع تأمین دلیل و تعیین تکلیف حقوقی پروژه باید با جدیت دنبال شود
یونس امرایی عضو دیگر شورای اسلامی شهر خرمآباد نیز در گفتوگو با مهر با اشاره به ظرفیتهای متعدد این شهر، اظهار کرد: خرمآباد ظرفیتهای فراوانی دارد و باید از این ظرفیتها برای توسعه و پیشرفت شهر استفاده کرد.
وی با بیان اینکه قرار نیست شهرداری هزینه اجرای این پروژه را بر عهده بگیرد، افزود: برجهای دوقلو یک پروژه سرمایهگذاری بوده که به دلایل مختلف متوقف شده است و هنر مدیریت شهری این است که چنین پروژههایی را تعیین تکلیف کند، نه اینکه هزینه اجرای آن را از منابع شهرداری تأمین کند.
امرایی، بیان کرد: موضوع تأمین دلیل و تعیین تکلیف حقوقی پروژه باید با جدیت دنبال شود، زیرا بلاتکلیفی برجهای دوقلو علاوه بر آثار اقتصادی و عمرانی، بر روح و روان مردم نیز تأثیر میگذارد.
وی سرمایهگذاری را یکی از مهمترین برگهای برنده مدیریت شهری دانست و گفت: اگر بتوانیم مسیر سرمایهگذاری را در خرمآباد بهدرستی پیش ببریم، یکی از مهمترین ابزارهای توسعه شهر را در اختیار خواهیم داشت؛ بنابراین باید زمینه را برای حضور سرمایهگذار فراهم کنیم و به تعبیر دیگر، فرش قرمز را برای سرمایهگذاران پهن کنیم.
این عضو شورای شهر خرمآباد، تصریح کرد: ممکن است در مسیر سرمایهگذاری، اختلاف دیدگاه، سلیقه یا شکافهایی وجود داشته باشد، اما شورای شهر و شهرداری باید با همدلی و همکاری این موانع را برطرف کنند تا مسائل شهری یکی پس از دیگری حل شود.
امرایی، بیان کرد: سرمایهگذاری برگ برنده شهر و شهرداری است و باید بستر لازم برای جذب سرمایهگذاران فراهم شود؛ چراکه رونق سرمایهگذاری میتواند زمینهساز پیشرفت، توسعه و تحول چهره خرمآباد باشد.
نظر شما