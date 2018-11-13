تنش دوباره میان مادرید و استقلال طلبان کاتالونیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، دیوان محاسبات اسپانیا به آرتور ماس، سیاستمدار استقلال طلب کاتالونیا دستور داد هزینه همه پرسی سال ۲۰۱۴ در منطقه خودمختار کاتالونیا را بپردازد.

آرتور ماس بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ میلادی رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا بود.

آرتور ماس و ۹ مقام سابق منطقه خودمختار کاتالونیا محکوم به پرداخت چهار میلیون و ۹۰۰ هزار یورو شده اند. همه پرسی چهار سال پیش در ۹ نوامبر سال ۲۰۱۴ برگزار شد.

در همه پرسی سال ۲۰۱۴ دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شرکت کردند. شمار واجدان شرکت در این همه پرسی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود. حدود ۸۰ درصد شرکت کنندگان در این همه پرسی رای به استقلال منطقه خودمختار کاتالونیا داده بودند.

دادگاه قانون اساسی اسپانیا این همه پرسی را غیرقانونی اعلام کرده بود. آرتور ماس پیش از این در ماه مارس سال ۲۰۱۷ میلادی به دلیل برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا به مدت دو سال از خدمت در سمت های دولتی محروم شده بود.

بعد از آن ماجرا، دولت خودمختار کاتالونیا در ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ همه پرسی دیگری را برای تعیین سرنوشت این منطقه برگزار کرد و به دنبال رای شرکت کنندگان در همه پرسی به جدایی این منطقه از اسپانیا، اعلام استقلال کرد، امری که منجر به دخالت دولت مرکزی اسپانیا و صدور قرار بازداشت برای شماری از برگزارکنندگان همه پرسی شد.