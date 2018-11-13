تنها راه دستیابی به توسعه افزایش سرانه مطالعه است

به گزارش خبرنگا مهر، رضا قوانلو ظهر سه شنبه در بیست و ششمین دوره بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار که در سالن همایش های امام خمینی (ره) جامعه المصطفی (ص) برگزار شد، اظهار کرد: اگرقرار است جامعه به توسعه پایدار برسد این توسعه از طریق افزایش سرانه مطالعه انجام می شود.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گلستان با بیان این که نهاد کتابخانه های استان از حالت سنتی خارج شده کارش تنها داد و ستد کتاب نیست، افزود: اگرچه توزیع و امانت کتاب که به بالارفتن سرانه کتاب می کند جزو وظایف این دستگاه است اما در کنار این موارد، برنامه های فرهنگی مانند دورهمی کتاب، نقد کتاب و مسابقه کتابخوانی هم برگزار می شود.

وی خواستار کمک سایر دستگاه ها به نهاد کتابخانه های استان شد و اضافه کرد: افزایش سرانه مطالعه و فرهنگ کتابخوانی با همکاری و همراهی تمامی دستگاه ها میسر خواهد بود و نهاد کتابخانه های استان به تنهایی قادر انجام چنین کاری نیست.

قوانلو ضمن یادآوری از برگزاری هشت دوره جشنواره کتابخوانی رضوی، افزود: افزایش آمار شرکت کنندگان نشان دهنده ترویج فرهنگ کتابخوانی در استان است.

وی تعداد شرکت کنندگان جشنواره کتابخوانی رضوی سال ۹۵ را چهار هزار نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد سال گذشته ۱۷ هزار نفر و سال جاری به ۳۱ هزار نفر افزایش یافته است و این نشان می دهد که به سمت مطالعه پایدار در حرکت هستیم.

گفتنی است در بیست و ششمین دوره بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار از ۲۳ کتابدار فعال تجلیل شد.