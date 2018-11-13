به گزارش خبرنگار مهر، فرهام جلیلی بعدازظهر سه شنبه در نشست تسهیل گری پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران افزود: در حال حاضر یکهزار و ۵۰۰ هکتار از مراتع گچساران زیر پوشش جنگل دست کاشت قرار گرفته است.

وی بیان داشت: در راستای جلوگیری و کنترل سیلاب و فرسایش خاک، بهبود وضعیت پوشش گیاهی و حفاظت از اراضی کشاورزی ساخت یکهزار و ۶۰۰ متر مکعب سازه مکانیکی در روستای دژسلیمان در حال اجرا است.

جلیلی افزود: این طرح با اعتباری به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد از اراضی شهرستان گچساران را عرصه‌های ملی تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: از این میزان ۷۰ درصد مرتع و جنگل است و با توجه به حجم بالای کاری در منابع طبیعی، حفاظت از این منابع ارزشمند نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها است.

جلیلی افزود: ذخیره نزولات آسمانی با احداث سازه‌های سیمانی در مراتع برای جلوگیری از وقوع سیل و جلوگیری از فرسایش خاک و رسوب آن با تسهیل گری در پروژه های آبخیزداری انجام می شود.

وی افزایش مراتع، احیای جنگل، تثبیت سفره های آب زیرزمینی و احیای مراتع را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد.