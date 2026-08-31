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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۷

روستای آبپای ارغون به اینترنت پرسرعت متصل شد

روستای آبپای ارغون به اینترنت پرسرعت متصل شد

بوشهر- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر از ارتقای سطح ارتباطی روستای آبپای ارغون از توابع شهرستان دشتستان با احداث یک سایت همراه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پس از درخواست های مردمی درخصوص عدم پوشش مناسب در روستای آبپای ارغوان و پس از بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل، با ایجاد سایت در این روستا، مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات برطرف و به شبکه ملی اطلاعات متصل شد.

سملیان گفت: پروژه سایت روستای آبپای ارغوان، با نیازسنجی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان، از اعتبارات طرح خدمات اجباری روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تکنولوژی ۴G طراحی، نصب و راه اندازی شد.

وی افزود: آبپای ارغون، روستایی از توابع شهرستان دشتستان که با ۱۹ خانوار و جمعیت ۶۰ نفر به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.

کد مطلب 6932669

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