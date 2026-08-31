روستای آبپای ارغون به اینترنت پرسرعت متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پس از درخواست های مردمی درخصوص عدم پوشش مناسب در روستای آبپای ارغوان و پس از بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل، با ایجاد سایت در این روستا، مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات برطرف و به شبکه ملی اطلاعات متصل شد.

سملیان گفت: پروژه سایت روستای آبپای ارغوان، با نیازسنجی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان، از اعتبارات طرح خدمات اجباری روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تکنولوژی ۴G طراحی، نصب و راه اندازی شد.

وی افزود: آبپای ارغون، روستایی از توابع شهرستان دشتستان که با ۱۹ خانوار و جمعیت ۶۰ نفر به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.