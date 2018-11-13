۳۷ساخت و ساز غیرقانونی در حریم درجه ۲ تخت جمشید تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، فرهاد عزیزی مدیرکل امور پایگاههای میراث فرهنگی گفت: ساخت و سازهای یاد شده از سال ۹۱ علیرغم ممنوعیت تغییر کاربری زمین های کشاورزی و تفکیک اراضی در مرز حریم درجه یک و دو تخت جمشید ایجاد شده بودند.

وی با اشاره به ساخت و سازهای صورت گرفته در اراضی کشاورزی واقع در حریم دو تخت جمشید افزود: از زمان تغییر کاربری های یاد شده طرح شکایت از این اقدامات غیر قانونی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور حقوقی استان فارس در مراجع قانونی در دستور کار قرار گرفت که سرانجام در سال ۹۴ حکم قطعی مبنی بر تخریب پلاک های اعلامی از سوی دادستانی صادر شد.

مدیرکل امور پایگاههای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضمن تشکر از دادگستری و دادستانی وهمچنین همراهی فرماندهی انتظامی مرودشت در صدور حکم و تخریب پلاک های غیرقانونی در حریم درجه دو تخت جمشید و پیگیرهای کارشناسی اداره کل استان فارس و پایگاه تخت جمشید اظهار داشت : تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز از صبح امروز آغاز شده و تا تخریب آخرین پلاک ادامه خواهد یافت .