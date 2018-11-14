روزشمار برای اجرای طرح کاهش آلودگی هوا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست طرح کاهش آلودگی هوای تهران از سال ۹۵ اجرایی شد که در این فاز خودروهایی که وارد محدوده طرح زوج و فرد و طرح ترافیک می شدند باید دارای معاینه فنی معتبر می بودند.

قرار بود این محدوده گسترده تر و در سال ۹۶ در کل شهر تهران اجرایی شود اما به دلیل نبود زیرساختهای لازم، طرح کاهش در سال ۹۶ شاهد اتفاق ویژه ای نبود. این اتفاق ویژه البته طی چند هفته گذشته رقم خورد و مرحله دوم طرح کاهش آلودگی هوای پایتخت وارد فرآیند اجرایی شد.

به گفته مسئولان شهری دوربین‌های ثبت تخلفات معاینه فنی در تمام مسیرها نصب شده و هر شهروندی که بدون داشتن معاینه فنی خودرو در تمامی شهر تهران تردد کند، روزانه ۵۰ تومان جریمه خواهد شد.

تمام موارد برای اجرای طرح کاهش آماده است و افرادی که فاقد معاینه فنی هستند از طریق دوربین اعمال قانون می‌شوند و به زودی زمان اجرایی شدن این طرح اعلام می‌شود در حالی که براساس وعده های مسئولان همه در انتظار اجرای این طرح از آبان ماه ۹۷ بودند اما نیروی انتظامی به دلیل وجود ملاحظاتی، ۱۵ روز مهلت گرفت تا علاوه بر تکمیل زیرساختها، آگاهی رسانی به شهروندان را به طور کامل انجام دهد.

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در همین باره در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، گفت: معاینه فنی اقدام لازم و ضروری برای سلامتی و ایمنی مردم و خودروها است، اما باید طرح کاهش آلودگی هوا در شرایطی اجرا شود که امکانات لازم برای اخذ مجوز معاینه فنی برای همه رانندگان فراهم شود.

رئیس پلیس پایتخت افزود: در زمانی که اعلام شد قصد اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی را داریم، صف‌های طولانی برای اخذ معاینه فنی تشکیل شد و برخی بیش از ۱۰ ساعت در صف بودند که خودمان را جای مردم گذاشتیم، تمام موارد برای اجرای طرح کاهش آماده است و افرادی که فاقد معاینه فنی هستند از طریق دوربین اعمال قانون می‌شوند و به زودی زمان اجرایی شدن این طرح اعلام می‌شود.

سردار محمدرضا مهماندار هم در همین باره در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری های پلیس راهور در خصوص اجرایی شدن طرح کاهش آلودگی هوای پایتخت، افزود: نیروی انتظامی برای اجرای این طرح ملاحظاتی دارد.

وی با اشاره به اینکه در مرحله اول قرار بود این طرح از هفتم آبان ماه اجرایی شود، تاکید کرد: ملاحظات نیروی انتظامی در حوزه های اجتماعی، ترافیکی و انتظامی در حال بررسی است و به محض نهایی شدن، طرح کاهش آلودگی هوای تهران اجرایی خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران با بیان اینکه مرحله اول اجرای طرح LEZ در کاهش آلودگی هوای تهران موثر بوده است، گفت: کنترل معاینه فنی در سطح شهر تهران و شهرهای بزرگ حتما در سطح شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ موثر است اما باید ملاحظات مورد نظر نیروی انتظامی در اجرای این طرح دیده شود.

در حالی که مطابق الگوی سالیان گذشته و با رو به سردی گذاشتن هوا، همگان خود را برای آغاز روزهای آلوده پایتخت آماده می کنند، اجرای طرح کاهش آلودگی هوا و اجباری شدن معاینه فنی برای تردد در تمامی نقاط پایتخت، می تواند کورسوی امیدی باشد تا شهروندان در پاییز و زمستان امسال هوای بهتری تنفس کنند، موضوعی که به گفته عالی ترین مقام انتظامی پایتخت به زودی اجرایی خواهد شد و شهروندان موظفند هرچه سریع تر برای اخذ معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند.