به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران عصر سه شنبه ۲۲ آبان ماه با حضور هنرمندان عرصه فیلم کوتاه و بلند و مسئولان سینمایی در سالن همایشهای برج میلاد برگزار شد.
این مراسم از ساعتی قبل با تلاوت قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی آغاز شد.
محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی، علیرضا رضاداد مشاور ارشد سازمان سینمایی، ابراهیم داروغهزاده معاون ارزشیابی و نظارت و دبیر جشنواره ملی فیلم فجر، حبیب ایل بیگی قائممقام بنیاد سینمایی فارابی و سیدصادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان و دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران از مدیران سینمایی حاضران در این مراسم بودند.
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سید صادق موسوی دبیر سیوپنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در آغاز این مراسم ضمن خیرمقدم به مهمانان و فیلمسازان فعال در حوزه فیلم کوتاه گفت: باید از خدای مهربان تشکر کنم که به من توفیق داد خدمتگزار شما باشم. تصمیم گرفتهام هیچ گزارشی امشب ندهم چراکه همه را خودتان میدانید. خودتان حال و هوای این ایام را دیدید و برکت این جشنواره شمایید.
وی افزود: قبل از هرچیزی به مهمانان خارجی خیرمقدم میگویم که از اقصی نقاط دنیا به اینجا آمدهاند. علاوهبر این میخواهم از فیلمسازان جوان کشورمان که با حداکثر استعداد و حداقل امکانات سال گذشته نام ایران را بلندآوازه کردهاند، از مخاطبان این جشنواره که با اشتیاق فراوان این محفل را گرم نگه داشتهاند، از هیاتهای انتخاب در بخشهای مختلف، از دوستان ایسفا، از همکارانم در انجمن سینمای جوانان ایران، از خانه کتاب، اهالی رسانه و ... تشکر میکنم که ما را در برگزاری این جشنواره یاری کردهاند.
موسوی نوضیح داد: جشنواره فیلم کوتاه تهران بدون ادعا مهمترین جشنواره خاورمیانه است و اعتبار خود را به خاطر تواناییهای هنری و فنی به دست آورده است. مهتر از همه ما میگوییم در منطقه، این ایران است که صنعت سینما دارد.
وی سپس بااشاره ضمنی به خداحافظی رییس فعلی سازمان سینمایی در آینده نزدیک به دلیل اجرایی شدن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، گفت: احتمالا این آخرین جشنوارهای است که حیدریان به عنوان رییس سازمان سینمایی در آن حضور دارد اما حتما در جشنوارههای دیگر از توان او استفاده میکنیم. از او تشکر میکنم و با وجود اینکه در ابتدا من را نمیشناخت و آقای ایوبی رییس پیشین من را منصوب کرده بود، این همکاری را ادامه داد. در این ۲ سال از آقای حیدریان خیلی چیزها آموختم که برای مثال صبر و حوصله یکی از مواردی بود که او به من آموخت و از این بابت از او تشکر میکنم.
با شما کسی نمیتواند ایران را منزوی کند
پس از این صحبتها نوبت به محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی رسید که روی سن اختتامیه جشنواره سیوهفتم فیلم کوتاه حاضر شد و در سخنانی کوتاه گفت: ابتدا از ابراز لطف آقای موسوی و از حضور شما تشکر میکنم. من اولین فیلم کوتاهم را در سال ۵۹ ساختم. خوشحالم در این عرصه ماندم تا شاهد این فرهنگ و تمدن و استمرار این حرکت باشم.
وی در ادامه خطاب به فیلمسازان و هنرمندان حاضر در مراسم افزود: با شما نباید نگران حیات فرهنگی کشور بود. بدون شما و بدون کسانی که بتوانند با تصویر با دنیا حرف بزنند باید نگران کشور بود. با شما کسی نمیتواند ایران را منزوی کند و ایران را ندیده بگیرد.
حیدریان در پایان خطاب به فیلمسازان فیلم کوتاه گفت: روز گذشته آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جمع شما آمده بود و بسیار خوشحال بود. به هر حال شما همواره دلیل و باعث ماندن، دیده شدن و سرافرازی بودهاید. برای شما آرزوی توفیق روزافزون میکنم.
بزرگداشتها؛ احمد الستی و اشکان اشکانی
در ادامه برنامه و پس از اجرای قطعه «ایران» زنده یاد محمد نوری توسط یک گروه جوان، در بخش بزرگداشت های این جشنواره از احمد الستی پژوهشگر و استاد دانشگاه تجلیل شد.
در این بخش پس از پخش کلیپی درباره این پژوهشگر باسابقه سینما، محمدمهدی حیدریان، امیرشهاب رضویان و سیدصادق موسوی روی صحنه آمدند و از الستی قدردانی کردند.
الستی وقتی برای تجلیل روی سن حاضر شد، به اظهارنظری کوتاه بسنده کرد و گفت: از این همه لطف دوستان تشکر میکنم و امیدوارم لایق این قدردانی باشم.
در ادامه همین بخش رضویان گفت: آقای حیدریان در حال رفتن از سازمان سینمایی است اما بهتر است در این مقاطع از مردی قدردانی کنیم که بنیانهای سینمایی ایران را مستحکم کرد؛ مردی که این حمایت را انجام داد و بسیار پیگیرانه عمل میکرد؛ او فخرالدین انوار بود.
اشکان اشکانی دیگر هنرمندی بود که در این مراسم از او تجلیل شد. در این بخش هم محمدمهدی حیدریان و سیدصادق موسوی با همراهی تورج اصلانی و داریوش یاری روی صحنه آمدند و از اشکانی قدردانی کردند.
سپس اشکانی عنوان کرد: سالها پیش فکر میکردم اگر از کسی قدردانی میکنند، یعنی آخرین روزهای فعالیت او سپری میشود اما من همچنان هستم و با قدرت ادامه میدهم و عاشقانه فیلم کوتاه را دوست دارم.
وی ادامه داد: یک فیلمساز قدیمی که در چند فیلم اول با او همکاری کردم، تمام سالهایی را که می توانست به فیلمسازی بپردازد به خدمت به فیلمسازان این عرصه پرداخت؛ او آرش رصافی است که مراقب فیلمسازان کوتاه است هرچند خودش چندان نتوانست فیلم بسازد.
معرفی برگزیدگان «کتاب و سینما» و «هنروتجربه»
در ادامه مراسم نوبت به معرفی بخش نخست برگزیدگان رسید.
هیات داوران بخش «کتاب و سینما» از فیلم کوتاه «بازمانده» به کارگردانی فرزاد قبادی نژاد بر اساس داستانی از ریموند کارور تجلیل کردند.
فیلم کوتاه «آنسوی دریاچه» به کارگردانی عماد خدابخش برگرفته از داستان سیامک گلشیری جایزه سوم به مبلغ ۳ میلیون تومان و دیپلم افتخار را دریافت کرد.
فیلم کوتاه «بچه» به کارگردانی مصیب غنایی بر اساس داستانی از جلال آل احمد، جایزه دوم، دیپلم افتخار و جایزه پنج میلیون تومانی را دریافت کرد.
جایزه اول بخش بهترین کتاب و سینما به فیلم کوتاه «موج کوتاه» به کارگردانی محمد اسماعیلی براساس طرحی از غلامحسین ساعدی اهدا شد.
و ابتدا دیپلم افتخار بخش کتاب و سینما به «موج کوتاه» به کارگردانی محمد اسماعیلی تعلق گرفت.
در ادامه تندیس بهترین فیلم از نگاه «هنر و تجربه» هم به «روباه» به کارگردانی صادق جوادی اهدا شد.
هوشنگ گلمکانی منتقد سینما که برای اهدای این جایزه روی صحنه آمده بود، گفت: گروه «هنر و تجربه» فقط یک درصد از سینماهای کشور را در اختیار دارد و گاهی متوجه نمیشویم این همه مخالفت با این سهم یک درصدی برای چیست. سینمای ایران با وجود همه انتقادهایی که به آن میشود، از نظر امکانات فنی و نیروی فکری و انسانی در اوج خود قرار دارد اما آنچه که ظاهر میشود، تمام توانایی آن نیست. جوانها نیروهای ما هستند که در قالب گروه «هنروتجربه» برای اولین بار امیدی برای عرضه آثار خود پیدا کردهاند و بگذارید این موضوع باقی بماند و ادامه پیدا کند.
در ادامه دیپلم افتخار بهترین فیلم از نگاه انجمن فیلم کوتاه به «تشریح» کاری از سیاوش شهابی اهدا شد.
تجلیل از علی اکبر مسکوچی از جانبازان جنگ تحمیلی که در عرصه مستندسازی فعالیت دارد بخش دیگری از این مراسم بود که با اهدای لوح تقدیر به این هنرمند برگزار شد.
برگزیدگان مسابقه سینمای بینالملل
معرفی آثار برگزیده مسابقه سینمای بینالملل سیوپنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، بخش بعدی این مراسم بود که در این قسمت جایزه بهترین فیلم مستند به «و تابستان چه میگوید» از کشور هند اهدا شد.
دیپلم افتخار بهترین پویانمایی هم به «آگوئرو» از پرتغال و فرانسه رسید.
جایزه بهترین پویانمایی در این بخش به «آخر هفتهها» از کشور آمریکا رسید. کارگردان این اثر در این مراسم حضور نداشت و به اشتباه پیام ویدیویی کارگردان دیگری پخش شد که باعث تعجب حضار شد.
جایزه بهترین فیلم تجربی هم به اثری از کشور فنلاند رسید.
«وحشی» از کشور کانادا جایزه بهترین فیلم داستانی بخش بینالملل را از آن خود کرد و لوح تقدیر بهترین فیلم داستانی هم به «سوسک در انتهای خیابان» از کشور اسپانیا رسید.
برگزیدگان بخش «پیچینگ» در این قسمت از برنامه معرفی شدند که به ترتیب «رویای زرد خالدار» به کارگردانی باران سرمد، «جناکات» به کارگردانی عطا مجابی، «پلکان» به کارگردانی محسن باقری و «آینه» به کارگردانی آمنه صحرایی جوایز اول تا چهارم این بخش را از آن خود کردند.
از طرف تلویزیون فنلاند هم پروژهای با عنوان «پسری که ناپدید شد» پیش خرید و همچین قرار شد این تلویزیون از «دستان چوبی» به کارگردانی مریم محمدی و یک کارگردان دیگر در مرحله تولید حمایت کند.
جایزه بزرگ بخش بینالملل جشنواره به فیلم «تشریح» از سیاوش شهابی رسید که بنابر بیانیه، هیات داوران مسحور قدرت داستان گویی این اثر شدهاند. شهابی در این بخش گفت: دریافت این جایزه برای من افتخار بزرگی است چراکه رقابت در این بخش ترسناک بود.
هیات داوران یونیسف بعد از بازبینی فیلمهای کوتاه ایرانی با محوریت کودکان لوح تقدیر این بخش را به «همشهری جنگ» از احمد زایری اهدا کرد. جایزه اصلی این بخش هم به «عروسک» از علی دلکاری تعلق گرفت.
برگزیدگان بخش ملی
بخش پایانی اهدای جوایز در آیین اختتامیه سیوپنجمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به معرفی برگزیدگان بخش ملی اختصاص یافت.
در این بخش جایزه بهترین صداگذاری به حسین قورچیان برای انیمیشن «گرگم و گله می برم» رسید که وی حین دریافت جایزهاش گفت: هر دفعه که جایزهای از جشنواره فیلم کوتاه میگیریم هیجان دارم و هیچگاه برایم تکراری نمیشود چراکه به نظرم جشنوارههای فیلم کوتاه پرتنوعترین و جسورانهترین جشنوارههای سینمایی هستند.
جایزه بهترین تدوین به کتایون پرمر و محمد روحبخش برای فیلم «تو هنوز اینجایی» تعلق گرفت. پرمر در زمان دریافت جایزه خود گفت: باعث افتخار بود که بین این همه تدوینگر فیلم کوتاه که میدانم همه آنها بهتر از ما بودند این جایزه را میگیریم. روحبخش هم تنها به این جمله بسنده کرد: از پدر و مادرم و عوامل پشت صحنه فیلممان تشکر میکنم.
جایزه بهترین فیلمبرداری فیلم کوتاه، جایزه بعدی بود که سینا کرمانیزاده برای فیلم «رورانس» توانست آن را از آن خود کند. سوگل رضوانی کارگردان «رورانس» به جای کرمانیزاده این جایزه را گرفت و از این که این فیلم کوتاه دیده شده است، ابراز خوشحالی کرد.
امید شمس جایزه بهترین فیلمنامه را برای فیلم کوتاه «قرار» از آن خود کرد.
دیپلم افتخار بهترین فیلم با موضوع دفاع مقدس هم به علی زارع قناتنویی برای انیمیشن «چشم انداز خالی» اهدا شد که سوگل طهماسبی بازیگر این فیلم به نیابت از وی جایزه را دریافت کرد.
جایزه بهترین پویانمایی به محبوبه کلاهی برای فیلم «سینک» رسید و تندیس بهترین کارگردانی پویانمایی را هم صادق جوادی برای «روباه» از آن خود کرد.
دیپلم افتخار بهترین فیلم با موضوع دفاع مقدس به «چشمانداز خالی» ساخته علی زارع قنات نوی تعلق گرفت.
دیپلم افتخار بخش مستند به «اهل آب» ساخته آزاده بیزار گیتی رسید و دیگر دیپلم این بخش به «برج رادکان» به کارگردانی حیدری و ملازاده تعلق گرفت.
جایزه بهترین کارگردانی در بخش مستند مشترکا به سجاد ایمانی برای «جوکر» و مصطفی فخاری برای «داستان عروسک ها» رسید.
جایزه بهترین کارگردانی در بخش تجربی به پویا رضی برای «نبودن» اهدا شد.
دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد به سهیل قنادان برای فیلم «برادر» رسید که وی پس از دریافت جایزهاش گفت: از کسانی که کمک کردند تا فیلم برادر ساخته شود تشکر میکنم. جای استادم حمید سمندریان بسیار خالی است.
دومین دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد به علیرضا سانی فر برای بازی در «تشریح» تعلق گرفت و او نیز پس از دریافت جایزه خود گفت: دیپلم افتخار برایم کمتر از سیمرغ جشنواره فیلم فجر نیست. اگر آینده سینمای ایران فیلم کوتاه است من به آن میبالم. جایزهام را به دخترم ریرا اهدا میکنم.
دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن نیز به ندا جبراییلی برای «در بین» اهدا شد که جبرائیلی حین دریافت جایزه خود گفت: امیدوارم از سالهای بعد در بین نامزدها تعداد بیشتری از سینماگران زن را ببینیم.
لوح تقدیر بهترین کارگردانی فیلم کوتاه داستانی به محمد کارت برای «بچه خور» رسید تا تندیس و جایزه اصلی این بخش را سوگل رضوانی برای «رورانس» از آن خود کند.
رضوانی پس از آنکه جایزه خود را دریافت کرد گفت: دوست دارم از بچههای این فیلم تشکر کنم. چون همه آنها بیشتر از شرح وظیفه خود عمل کردند. همچنین از خانوادهام ممنونم که در این راه کمکم کردند. امیدوارم سال آینده در روزگار خوشتری این جشنواره برگزار شود.
جایزه ویژه هیات داوران در بخش فیلمهای داستانی به سیاوش شهابی برای «تشریح» تعلق گرفت.
محمد کارت هم برای فیلم «بچه خور» توانست جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را بهدست آورد که درباره آن گفت: مهمترین جایزه جشنواره همین جایزه است. تعداد زیادی از مخاطبان به ما رای دادند و این امر برای ما مسئولیت میآورد بنابراین قول میدهم از این به بعد هر فیلمی که ساختم دوستش داشته باشید. از بچههایی که در ساخت این فیلم به من کمک کردند تشکر میکنم.
پایان بخش اعلام برگزیدگان جشنواره سیوپنجم فیلم کوتاه تهران اهدای جایزه بزرگ بهترین فیلم بود که علییار راستی برای فیلم کوتاه «دربین» آن را به دست آورد. این جایزه را محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی به او اهدا کرد.
راستی پس از دریافت این جایزه از هیات انتخاب و داوران جشنواره تشکر کرد.
در پایان مراسم اختتامیه، اعلام شد که از میان ۱۷۲ فیملسازی که برای حضور در جشنواره سیوپنجم فیلم کوتاه تهران ثبتنام کرده بودند، به قید قرعه یک فیلمساز به جشنواره فیلم کوتاه فرانسه اعزام خواهد شد.
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