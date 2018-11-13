نرخ شیوع مواد مخدر در اردستان ۴ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا تأملی ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در فرمانداری اردستان اظهار داشت: در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که اطلاعات ما از اتفاقاتی که در سطح کلان کشور در خصوص مبارزه با مواد مخدر انجام می شود کافی نیست.

وی افزود: در معرفی و تبیین و سندهایی که برای مبارزه با مواد مخدر تهیه شده است در سطح استان و کشور توجه ویژه ای انجام می شود و جزو پروژه هایی است که منابع مالی نیز برای آن پیش بینی شده است.

فرماندار اردستان با بیان اینکه استان اصفهان در رتبه ۲۳ کشوری اعتیاد به مواد مخدر قرار دارد، گفت:نرخ شیوع مواد مخدر در اردستان چهار درصد است که وضعیت خوبی نیست، بر این اساس باید با حساسیت این موضوع را دنبال و در راستای کاهش شیوع برنامه ریزی کنیم.

در ادامه این جلسه کارشناس پژوهش برنامه ریزی شورای هماهنگی مواد مخدر استان اظهار داشت: در تحقیقاتی که انجام شده است ۹۳ درصد مردم نگران اعتیاد بوده اند و نرخ شیوع اعتیاد کشوری ۵.۴ درصد بوده که این نرخ در استان اصفهان ۲.۴ است.

احسان الله شریفی افزود: استان اصفهان در سال ۹۱ در زمینه شیوع به مواد مخدر رتبه ۱۹ کشوری را داشت که با توجه به آمار سال ۹۴ به رتبه۲۳ کشور کاهش پیدا کرده است که این نتیجه فعالیت مسئولان شهرستانی بوده است.

استان اصفهان در زمینه مبارزه با مواد مخدر عزم جدی دارد

وی با بیان اینکه استان اصفهان در زمینه مبارزه با مواد مخدر عزم جدی دارد، بیان داشت: طرح ملی مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان ها برای فرمانداری ها ارسال شده است که دبیر شهرستان ها باید به همه مدیران ارسال کنند تا در حوزه آسیب های اجتماعی بیشتر تلاش کنند.

کارشناس پژوهش برنامه ریزی شورای هماهنگی مواد مخدر استان بیان داشت: در این راستا طرح کرامت دو توسط سپاه با موفقیت در حال انجام است و در شهرستان ها نیز قابل اجرا است.

شریفی با تاکید بر اینکه مسئولان شهرستانی باید در موضوع پیشگیری جدی تر وارد عمل شوند، تصریح کرد: مدارس از مکان هایی است که آموزش های لازم در این زمینه را باید در آنها جدی گرفت.