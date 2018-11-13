نخبگان کردستانی در این استان هیچ جایگاهی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیگلری شامگاه سه شنبه در پنجمین جلسه شورای اداری استان کردستان که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد، اظهارداشت: همه ما دانشگاه کردستان را بعنوان قطب علمی استان می شناسیم اما در واقع بسیاری از رشته های تحصیلی در این دانشگاه بدون استفاده است.

وی افزود: متاسفانه هر ساله شاهد هستیم که درجه و رتبه دانشگاه کردستان به عنوان قطب علمی استان در میان دانشگاه های سراسر کشور تنزل می یابد و این بسیار جای تاسف دارد.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه آموزش و پرورش نیز ما وضعیت نامناسب و فاجعه باری را در این استان شاهد هستیم به طوری که در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد مدارس استان کردستان تخریبی هستند.

بیگلری یادآور شد: دانشگاه پیام نور در کردستان نیز سیاسی شده است و در زمانی آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در هر دهکده ای یک دانشگاه پیام نور احداث شد که اکنون گریبانگیر جامعه شده است.

وی بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی نیز طی چند ماه اخیر درد عجیبی را به خانواده ها و دانشجویان کردستان وارد کرد و پس از تشکیل کلاس های پرستاری پس از یک ماه این رشته لغو شد و این مسئله باعث دلسردی و افسردگی بسیاری از جوانان می شود.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: پارک علم و فناوری نیز در چند سال اخیر اتفاق خاصی در آن رخ نداده است و با توجه به اینکه در مرکز استان با آن همه هزینه ای که صرف شده نتیجه ای نداده در سطح شهرستان ها دیگر نباید به فعالیت آن امیدی داشت.

بیگلری افزود: ما در استان کردستان نخبگان و بزرگان بسیاری در زمینه های علمی و فناوری داریم اما در این استان هیچگونه جایگاهی ندارند و با توجه به عدم بومی گزینی در کردستان همه آنها خارج از استان و یا کشور در حال فعالیت هستند.

وی در پایان سخنان خود اظهارداشت: آرزو می کردم زمانی که پشت این تریبون قرار می گیرم از مسئولان کشوری و استانی بابت خدمات و کارهایی که در راستای توسعه این استان انجام داده اند، تشکر و قدردانی کنم اما افسوس که به عنوان وکیل و نماینده مردم باید مشکلات و دردها را بازگو کنم.