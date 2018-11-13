وجود ۳۲۰ واحد تولیدی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر امروز در مراسم بهره بر داری یک طرح صنعتی در خوزستان اظهار کرد: تمام سرمایه گذاری ها در حوزه تولید MDF در راستای تأمین هزینه مردم و با توجه به رایج شدن بحث شهرنشینی بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در تولید ورق MDF رتبه ۲۱ را داریم، بیان کرد: طبق برنامه ریزی ها بنا داریم تا سال ۱۴۰۴ در تولید این محصول به رتبه ۱۲ در این حوزه برسیم.

رحمانی بیان کرد: در سال ۹۶ تولید MDF خام نسبت به سال ۹۵ حدود ۳۶ درصد رشد داشته است اما به رغم این، بیش از ۴۰ درصد مصرف MDF در کشور وارداتی بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: توجه به استقبال از بازار مصرف، از احداث کارخانه تولید MDF در کشور استقبال می شود و واردات آن جزء کالاهای ممنوعه قرار گرفته و علاوه بر این سود بازرگانی در خصوص تهیه مواد اولیه مورد نیاز MDF حذف شده است.

رحمانی گفت: یکی از اصلی ترین مشکل های صنعت MDF، تولید چوب است که برای حل این مشکل بحث کاشت درختان مورد نیاز این صنعت ورود کرده ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر دوهزار و ۱۵۰ واحد با ۲۲ هزار میلیارد تومان با یک صد هزار فرصت شغلی در خوزستان وجود دارد.

رحمانی تصریح کرد: در خوزستان ۸۰۸ واحد تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۲۰ درصد با سرمایه گذاری ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و فرصت اشتغالزایی ۴۳ هزار و ۴۰۰ نفر درحال احداث است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ۳۲۰ واحد تولیدی از این تعداد دارای پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی هستند که اتمام آنها جزء اولویت های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تمامی امکانات باید فراهم شوند تا این واحدها تا پایان دولت دوازدهم مورد بهره برداری قرار گیرند.

وی گفت: برای راه اندازی این واحدها ۱۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که ۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهند کرد.

رحمانی با بیان اینکه سال گذشته در کشور حدود ۶ هزار واحد تولیدی راه اندازی شد، اظهار کرد: واحدهای تولیدی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد جزء پروژه های اقتصاد مقاومتی هستند و باید از همه ظرفیت های استان برای اجرای این پروژه ها استفاده کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه به رغم تخصیص اعتبار و ابلاغ بسته حمایتی از سوی دولت، برخی منابع در استان هنوز جذب نشده اند. بانک ها در استان خوزستان مانع ایجاد نکنند.

رحمانی تأکید کرد: بانک ها تا کنون همکاری خوبی داشتند اما اگر مشکلی وجود داشت به استاندار مراجعه کنید و ما نیز پیگیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: امسال برای رونق اقتصادی، اشتغال روستایی، اشتغال پایدار و تبصره ۱۸ چند ردیف بودجه ابلاغ شده است و تمامی این ظرفیت ها در راستای تکمیل طرح های با پیشرفت ۶۰ درصدی استفاده می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر در زنجیره فولاد یک صد میلیون تن پروژه در دست اجرا داریم و تولید فولاد ما ۲.۵ برابر نیاز کشور است.

رحمانی اذعان کرد: سال گذشته ۴.۵ میلیون تن صادرات فولاد داشتیم و در هفت ماهه اول یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار محصولات فولادی صادر شد.

وی بیان کرد: انتظار دولت این است که واحد های فولاد سازی در ارز آوری برای کشور اثرگذار باشند؛ البته عملکرد فولاد خوزستان در این زمینه خوب بود.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حوزه معدن باید در تمامی زمینه های مورد توجه قرار گیرد. در دوره جدید تلاش خواهیم داشت نقطه عطفی در حوزه معادن و واحدهای صنعتی معدنی ایجاد کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بخش خصوصی باید در زمینه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و حتی ورود فن آوری های نوین فعال باشد.

وی با بیان اینکه خوزستان در این حرکت ها پیشتاز است، گفت: با توجه به ظرفیت های مرزی و دریایی، این استان شرایط خوبی در زمینه صادرات دارد.