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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳

سرمربی مس کرمان:

مقابل ملوان بندر انزلی دنبال ۳ امتیاز هستیم

مقابل ملوان بندر انزلی دنبال ۳ امتیاز هستیم

کرمان - سرمربی مس کرمان با اشاره به اینکه مس تحت تاثیر حواشی قرار نمی گیرد گفت: ما در بازی پیش رو مقابل ملوان فقط به پیروزی فکر می کنیم.

نادر دست نشان در گفتگو با مهر اظهارداشت: بازیکنان و کادر فنی مس کرمان علیرغم تمام حواشی که هفته گذشته به ناحق برعلیه این تیم ایجاد شد اما کاملا روی بازی بعد متمرکز است، نتیجه بازیهای مس در داخل زمین رقم می خورد و حاشیه سازان بدانند ناکام خواهند ماند.

وی افزود: روز چهارشنبه راهی انزلی می شویم و تمرینات خود را در این شهر ادامه می دهیم، آماده سازی مس کرمان ادامه خواهد یافت تا بازیکنان با شرایط آب و هوایی این شهر آشنا شوند.

دست نشان بیان کرد:  در این بازی از شهدادنژاد و خرسندنیا نمی توانیم استفاده کنیم و سجاد حیدری هم مصدوم شده است و در این مسابقه غایب خواهد بود.

وی گفت: همه بدانند این مشکلات نمی تواند سد راه مس برای صعود به لیگ برتر شود و ما به سطح اول فوتبال کشور برخواهیم گشت.

کد مطلب 4457862

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