توصیه به متقاضیان زیبایی صورت/مراقب تبلیغات اغراق آمیز باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شیرانی، در آستانه برگزاری اولین سمپوزیوم زیبایی صورت، اظهارداشت: موضوع گرایش به زیبایی صورت، باید از چند جنبه مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اولین سمپوزیوم زیبایی صورت، با تاکید بر توجه به مسائل علمی در انجام کارهای زیبایی صورت، گفت: بعضی ناهنجاری های مادرزادی هستند که باعث می شود این افراد برای برگشت به اجتماع، عمل زیبایی صورت انجام دهند. همچنین، برخی افراد که در اثر سانحه و تصادف دچار بدفرمی صورت می شوند نیز، به عمل زیبایی صورت نیاز دارند.

این جراح دهان و فک و صورت، ادامه داد: برگزاری این قبیل سمپوزیوم ها باعث کسب تجربه و انتقال دانش برای انجام کارهای زیبایی صورت با عوارض کمتر می شود.

شیرانی به ابعاد فرهنگی گرایش به زیبایی صورت اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد، در این زمینه باید جامعه شناسان، روان شناسان و روانپزشکان، کار کنند تا آگاهی مردم در زمینه این قبیل رفتارها در جامعه افزایش یابد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به موضوع تبلیغات اغراق آمیز در زمینه زیبایی صورت اشاره کرد و گفت: بعضی از این تبلیغات ها برای فروش محصول است و پاسخ به زیبایی صورت آنقدر که انتظار می رود، رخ نمی دهد. همچنین، چشم و هم چشمی در خانواده و اجتماع، یکی دیگر از دلایل گرایش به زیبایی صورت است.

شیرانی تاکید کرد: برخی افراد که اعتماد به نفس ندارند، می خواهند با انجام زیبایی بر روی صورت، به دنبال موقعیت بهتری در جامعه و اجتماع باشند که می بایست این مسائل، روان شناسی و کارشناسی شود.

رئیس اولین سمپوزیوم زیبایی صورت، در ارتباط با اهمیت کار زیبایی صورت برای افراد متقاضی در جامعه، گفت: اولویت نخست برای افرادی است که صورت صدمه دیده و آسیب دیده دارند که تقاضای این افراد برای جراح قابل پذیرش است. البته این افراد هم می بایست قبل از هر اقدامی، مشاوره با روان شناس و روانپزشک داشته باشند.

شیرانی ادامه داد: سایر افراد نیز قبل از هر اقدامی، می بایست با روان شناس یا روانپزشک، مشاوره داشته باشند. زیرا، ممکن است آنقدر که دلشان می خواهد، از انجام کار زیبایی بر روی صورت اقناع نشوند و در نتیجه دوباره نیاز به جراحی پیدا کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به متقاضیان زیبایی صورت توصیه کرد مراقب تبلیغات اغراق آمیز باشند.

وی افزود: به نظر می رسد که این نوع تبلیغات باید کنترل شده باشد و عوارض و مزایای هر محصول زیبایی صورت، به طور شفاف برای مردم اطلاع رسانی شود.