جشنواره عکس «وحدت» افتتاح شد/ لزوم وحدت کشورهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود نبویان معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که متولی برگزاری جشنواره عکس «وحدت» است در نشست خبری این رویداد که به ارایه ۶۰ اثر اختصاص دارد به جایگاه وحدت در میان کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: قرآن کریم نسبت به وحدت دو نگاه به مسلمانان داشته است؛ خداوند در این کتاب آسمانی هم امر به وحدت کرده و هم ما را از تفرقه نفی کرده است.

وی افزود: وحدت امری فردی نیست بلکه اجتماعی است و باید کل جامعه وحدت داشته باشند.

معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تاکید بر وحدت جوامع اسلامی اظهار کرد: اگر وضعیت ایران را در نظر بگیرید و تحریم شدن را بررسی کنید می‌بینید که اگر کشورهای اسلامی متحد بودند تحریم آمریکا چنین فشاری به مردم ایران وارد نمی‌کرد. کشورهای اسلامی با وحدت می‌توانستند روابط خود را با کشورهای سران کفر قطع کنند و از فروش نفت به آنها ممانعت کنند.

وی اعلام کرد: اگر بخواهیم جامعه را از زیر فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها بیرون بکشیم باید کشورهای اسلامی با هم متحد شوند.

حجت‌الاسلام نبویان یکی از برکات وحدت را رفاه دانست و گفت: اگر کشورها با هم متحد شوند هیچ تعرضی به کشورهای اسلامی نمی‌شود همچنین اگر کشورهای اسلامی یک ارتش مشترک تشکیل دهند و پول واحد داشته باشند دچار بحران اقتصادی نمی‌شوند. اگر به لحاظ اقتصادی اتحاد وجود داشته باشد تحریم بر ملت ایران معنا پیدا نمی‌کند.

وی همچنین بیان کرد: اگر ملت ایران بخواهد امنیت و اقتصاد خود را حفظ کند باید کشورهای اسلامی را به وحدت دعوت کند.

معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب تصریح کرد: کنفرانس وحدت ثمرات بسیار زیادی خواهد داشت و ما می‌توانیم با ایجاد اتحاد در زمینه تبادل دانش با دیگر کشورها ارتباط برقرار کنیم.

وی اظهار کرد: معنای وحدت این نیست که سنی شیعه شود یا شیعه سنی شود بلکه بحث ما وحدت است. ما معتقد به دست کشیدن از ایده و مذهب هشت‌گانه کشورهای اسلامی نیستیم بلکه بحث ما دست گذاشتن روی اشتراکات است. در فقه ۹۰ درصد اشتراک‌ اعتقادی وجود دارد که از جمله آن قرآن، پیامبر اسلام(ص) اهل بیت رسول خدا است.

نبویان با تاکید بر اینکه فشاری که امروز بر ایران، یمن و فلسطین است نشان از نبود وحدت میان کشورهای اسلامی است، گفت: وحدت مسلمانان و سران کشورهای اسلامی برکات مختلفی مثل امنیت، شکوفایی علم و پیشرفت اقتصادی را به دنبال دارد.

به گفته حجت الاسلام نبویان، امنیت، شکوفایی علم و پیشرفت اقتصادی از برکات وحدت میان کشورهای اسلامی است.

در دومین جشنواره عکس «وحدت» از میان ۳۲۷۰ اثر ارایه شده به دبیرخانه ۶۰ عکس با موضوع سبک زندگی، قدس و فلسطین، وحدت و دستاوردهای نظام از ۲۳ آبان برگزار شده و تا ۲۹ آبان ماه در حوزه هنری به نمایش در آمده است.