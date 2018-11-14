خداحافظی استاندار فارس و معاون سیاسی/ دل بخواهی رئیس صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان استان فارس نیز همچون سالهای گذشته بازهم شاهد تحولاتی خواهد بود که از جمله آن تغییر استاندار، معاون سیاسی و امنیتی استانداری، فرماندار شیراز و...است.

در این راستا اسماعیل تبادار طی چند روزگذشته جلسات مختلفی را با فرمانداران استان، شورای شهر شیراز و... برگزار کرد و هادی پژوهش جهرمی نیز به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس روز گذشته با ارسال پیامک خداحافظی خود را از استانداری فارس اعلام کرد.

طبق شنیده ها قرار است با برگزاری جلسه شورای اداری استان فارس اسماعیل تبادار، هادی پژوهش به طور رسمی خداحافظی خود را اعلام کنند.

اما در این راستا اسم رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در بین افراد بازنشسته قرار دارد در حالیکه علی همتی تاکنون در این راستا صحبتی نکرده است.

همتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه اسم شما در لیست بازنشستگان قرار دارد، گفت: شما تمایل به رفتن من دارید اما خود من بی اطلاع هستم.

وی تاکید کرد: اگر دوست دارید که بروم من می روم اما اگر می خواهید می مانم.