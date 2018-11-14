به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در کتاب «شدن، داستان من» که دیروز منتشر شد، میشل اوباما از خاطرات خود سخن گفته است.
در این کتاب میشل اوباما به سرزنش ترامپ پرداخته است و کمپین او در انتخابات ریاست جمهوری که منجر به انتخاب اوباما شد را به یاد آورده و این مسیر را که بر مبنای ایجاد نفرت نسبت به اوباما با تمرکز بر این که او شهروند واقعی آمریکا نیست، به باد سرزنش گرفته است. وی نوشته است همه تلاشش را میکرد تا این سخنان نفرتپراکنانه را کمتر بشنود .
وی گفت اگر کسی با یک ذهن مخدوش بر مبنای این حرفها اسلحهاش را پر کند و راهی واشنگتن شود چه میشود؟ اگر کسی بخواهد از دختران ما انتقام بگیرد چه کسی پاسخگوست؟ او در ادامه نوشته است: با این سخنان سراسر دروغ و فریبنده ترامپ امنیت خانواده مرا در معرض خطر قرار داد و به این دلیل هرگز او را نخواهم بخشید.
اوباما نوشته است از همان اول که ترامپ در سال ۲۰۱۵ تصمیمش برای ریاست جمهوری را اعلام کرد، تصور میکرد که او قاطعانه پای این کار میایستد و از این متاسف بود که چطور شماری از زنان این فرد زن ستیز را بر هیلاری کلینتون ترجیح خواهند داد . وی در عین حال یادآوری کرده که چقدر از دیدن فیلمهای هالیوود و اعتراض شماری از زنان به تعرض جنسی ترامپ به آنان خشمگین شده است.
وی به مفهوم زبان بدن ترامپ در جریان انتخابات در برابر هیلاری کلینتون نیز اشاره کرده و مینویسد او قلدرانه تلاش داشت تا بگوید میتوانم به شماها آسیب برسانم و قسر در بروم.
میشل اوباما نوشته است شب انتخابات هم منتظر نتایج قطعی انتخابات نماند و زودتر خوابید تا این نتیجه را تا جاییکه میشود نشنود.
میشل اوباما که برای معرفی کتابش با اپرا وینفری ظاهر شد اعلام کرد در تورهای معرفی کتابش به توضیح بیشتر احساساتش میپردازد و از این خواهد گفت که ترک کاخ سفید برایش به چه معناست.
وی در عین حال از مسیر بزرگ شدنش در شیکاگو نوشته است که با وجود نژادپرستی در زندگی عموم مردم او سرانجام توانست نخستین بانوی اول سیاهپوست آمریکا شود.
در این کتاب او از چگونگی ازدواجش با باراک اوباما هم گفته و از مسیر بچهدار شدنش که با کمکهای پزشکی و لقاح مصنوعی صورت گرفت، پرده برداشته است.
اوباما در این کتاب هم از دردها و هم از شادیهای زندگیاش سخن گفته و از خانوادهاش با عشق یاد کرده است. وی از چگونگی آشناییاش با همسر آیندهاش باراک اوباما هم حرف زده و این که آنها چگونه با هم در مدرس حقوق شیکاگو آشنا شدند.
میشل که در دانشگاههای پرینستون و هاروارد تحصیل کرده در شیکاگو در یک دفتر وکالت معتبر به کار مشغول شد و با باراک اوباما در حالی آشنا شد که او به عنوان کارآموز وارد این دفتر وکالت شد و میشل وظیفه سرپرستی او را در این دوره برعهده داشت.
مروری بر زندگی سیاسی شوهرش و تلاش او برای حفظ توازن و تعادل در مسایل عمومی و نیازهای خصوصی و حفظ عزت نفسش در این مسیر از دیگر مطالب این کتاب است. وی از یک کارتون نژادپرستانه در شبکه فاکس که او را بسیار به خشم آورد هم یاد کرده است که از او به عنوان «مامان کوچولوی اوباما» یاد کرده بود و موجب شد تا او فکر کند کمپین ریاست جمهوری شوهرش در سال ۲۰۰۸ را به خطر انداخته است.
در عین حال به عنوان نخستین بانوی سیاهپوست آمریکا او میدانست که به عنوان «دیگری» شناخته میشود و باید بتواند جذابیت لازم در مقایسه با بانوهای اول قبلی را ارایه کند. وی مینویسد: از خودم میپرسیدم آیا به حد کافی خوب هستم؟ و پاسخم این بود که: بله هستم.
«شدن» نخستین کتاب از کتابهایی است که خانواده اوباما با عقد قراردادهای چندین میلیون دلاری نوشتن آن را متعهد شدند. این دو در مجموع حدود ۶۵ میلیون دلار از ناشر کتابهای خاطراتشان دریافت خواهند کرد. البته آنها گفتهاند بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از انتشار این کتابها را به خیریه خواهند بخشید یا در بنیاد اوباما وقف حمایت از نیازمندان خواهند کرد.
پیشتر برنامههای مفصل ناشر برای برگزاری تورهای کتابخوانی اوباما اعلام شده بود. در قالب این برنامه بانوی اول پیشین آمریکا در سالنهای بزرگ ۱۰ شهر آمریکا روی صحنه خواهد رفت تا بخشهایی از کتاب خاطراتش را برای علاقهمندان بخواند و به سوالات شرکتکنندگان در این برنامهها پاسخ بدهد.
بلیتهای این برنامهها چند ماه پیش، پیشفروش شده که قیمت آنها از ۲۹.۵۰ دلار تا ۱۲۰ دلار و ۴۱۲ دلار بود. همان موقع گفته شد صندلیهای ردیفهای اول این برنامهها به قیمت سههزار دلار ارایه میشود. این در حالی است که معمولا نویسندگان برای معرفی کتابهایشان در کتابفروشیها با علاقهمندانشان دیدار میکنند و به امضای کتاب میپردازند.
در مجموع در کتاب «شدن؛ داستان من» میشل اوباما به شیوه بانوان اول پیشین عمل نکرده و به شیوهای انتقادیتر به مسایل پرداخته است و باوجود این که دونالد ترامپ اکنون ساکن کاخ سفید است، از انتقاد کردن نسبت به وی و رفتارهایش شکی به خود راه نداده است.
از این کتاب به عنوان یکی از مهمترین کتابهای سیاسی سال یاد میشود.
کتاب ۴۴۸ صفحهای «شدن» از سوی انتشارات کراون از ناشران متعلق به رندمهاوس به بازار فرستاده شده است.
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