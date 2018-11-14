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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۴۰

به همت گروه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

آسیب ها و بایسته‌های علم کلام بررسی می شود

آسیب ها و بایسته‌های علم کلام بررسی می شود

دومین پیش نشست همایش ملی فلسفه کلام با موضوع «علم کلام؛ آسیب‌ها و بایسته‌ها» به همت گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی و محمدصفر جبرئیلی سخنرانی می‌کنند.

نشست علمی «علم کلام؛ آسیب‌ها و بایسته‌ها» روز یکشنبه مورخ ۲۷ آبان ماه جاری بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور اساتید و صاحبنظران در سالن جلسات ساختمان انجمن‌های علمی حوزه علمیه به آدرس قم، بلوار جمهوری،کوچه دوم، فرعی اول سمت چپ برگزار خواهد شد.

 همایش ملی فلسفه کلام با سخنرانی آیت‌الله علی اکبر رشاد و آیت‌الله علی ربانی گلپایگانی، پنجشنبه اول آذر ماه سال جاری همزمان با روز جهانی فلسفه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ در تالار اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.

کد مطلب 4458467

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